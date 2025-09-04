Bỏ đề xuất đánh thuế 20% tiền lãi mua bán nhà đất

Trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính rút đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). So với bản công bố lấy ý kiến trước đó, dự thảo lần này đã bỏ nhiều nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua, trong đó có phương án áp thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản (giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan).

Thay vào đó, cơ quan quản lý đề xuất tính thuế như quy định hiện hành, tức là thu thuế 2% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Trong tờ trình, Bộ Tài chính giải thích việc duy trì cách tính này là để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với các bộ, ngành để từng bước chuyển sang phương án đánh thuế trên phần thu nhập (giá bán trừ giá mua) khi hệ thống dữ liệu về dân cư, đất đai được số hóa và đồng bộ.

Ngoài ra, trong dự thảo lần này, cơ quan soạn thảo cũng bỏ đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 20% đối với phần lãi từ chuyển nhượng bất động sản, tính trên thu nhập từng lần giao dịch. Phương án này áp dụng trong trường hợp người bán xác định được giá đầu vào cùng các chi phí liên quan đến bất động sản đó.

Còn trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế được tính trực tiếp trên giá bán theo thời gian nắm giữ. Theo đó, bất động sản sở hữu dưới 2 năm áp thuế suất 10%, từ 2 đến 5 năm là 6%, từ 5 đến 10 năm là 4%, trên 10 năm hoặc bất động sản có nguồn gốc từ thừa kế sẽ chịu thuế 2%. Cá nhân nhận thừa kế nhưng có hoạt động đầu cơ sẽ bị tính thuế như kinh doanh bất động sản.

Các nội dung đề xuất này của Bộ Tài chính sau đó nhận nhiều góp ý bởi hạ tầng dữ liệu ở Việt Nam hiện chưa đủ rõ ràng, chi tiết để đảm bảo xác định đúng và đủ các chi phí đầu vào của một bất động sản. Không ít ý kiến cũng cho rằng phương án áp thuế 20% trên lãi chuyển nhượng nhà, đất thậm chí có thể gây tác dụng ngược, là làm tăng giá bất động sản.