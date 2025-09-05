Sắp được trừ học phí, viện phí khi tính thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vào dự án Luật Thuế TNCN sửa đổi các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo, qua đó đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết mức giảm trừ.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ bổ sung các khoản giảm trừ cho chi phí y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại tờ trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi mới nhất, bên cạnh các khoản giảm trừ Luật hiện hành đã quy định như giảm trừ cho bản thân người nộp thuế, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung thêm một loạt khoản giảm trừ đặc thù khác trước khi tính thuế thu nhập cá nhân với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của người lao động.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết Luật hiện hành đã quy định về giảm trừ cho người nộp thuế, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng.

Đồng thời, Luật cũng quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản trợ cấp, phụ cấp đặc thù, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo...

Tuy nhiên, thời gian qua có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu cho phép người nộp thuế được trừ một số khoản chi trong năm ở mức độ phù hợp như các khoản chi phí về y tế, giáo dục trước khi tính thuế. Qua đó, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiết giảm được một phần chi phí cho các hoạt động này.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia..., nhằm phát huy tốt vai trò, ý nghĩa của chính sách thuế thu nhập cá nhân trong việc điều tiết thu nhập nhưng có tính đến điều kiện, hoàn cảnh của người nộp thuế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản giảm trừ lĩnh vực y tế, giáo dục.

Cụ thể, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và của người phụ thuộc người nộp thuế.

Tuy vậy, Bộ Tài chính lưu ý phạm vi các khoản chi được giảm trừ và mức độ được giảm trừ đối với các khoản chi cần phải được cân nhắc, tính toán phù hợp để vừa đạt được mục tiêu đề ra nhưng cũng không làm giảm vai trò của chính sách thuế thu nhập dưới phương diện là một công cụ điều tiết thu nhập, thực hiện phân phối lại thu nhập trong nền kinh tế.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh, ngưỡng doanh thu kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; phạm vi xác định các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được giảm trừ; mức đóng góp bảo hiểm tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ của người lao động.