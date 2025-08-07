Mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập sẽ tăng lên bao nhiêu?

Bộ Tài chính cho biết đa số ý kiến góp ý về mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đang ủng hộ phương án 2, tức tăng từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng.

Phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng đang được ủng hộ. Ảnh: Nam Khánh.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (7/8), Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế 2026.

Cụ thể, Thứ trưởng Chi cho biết khi nghiên cứu về mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ tiền lương, tiền công, Bộ Tài chính đã tham khảo rộng rãi các đề xuất, góp ý của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn, từ đó đưa ra 2 phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Một là căn cứ theo mức tăng CPI hiện hành. Hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người, GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 2020-2025.

Đến nay, Bộ Tài chính nhận về rất nhiều ý kiến tham gia góp ý và đa số đồng tình theo phương án 2, tức điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người.

"Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu, trên cơ sở tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay, từ đó có báo cáo chính xác con số tới Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến", Thứ trưởng Chi thông tin.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo chiều 7/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Liên quan một số đề xuất cho rằng nên xem xét áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết trong quá trình nghiên cứu, cũng có nhiều chuyên gia và cán bộ chuyên môn của Bộ đưa ra phương án này.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, phương án nào cũng có ưu, nhược điểm. Sau khi xem xét, đánh giá, Bộ Tài chính nhận thấy nếu phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng sẽ có những hạn chế và rất khó thực hiện.

"Hiện tại, ngay trong cùng một tỉnh, thành phố, những khu vực khác nhau cũng có chi phí sinh hoạt khác nhau, đòi hỏi các mức giảm trừ gia cảnh rất khác nhau", ông nói và dẫn ví dụ tại TP.HCM, Hà Nội, các phường trung tâm có chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng ở các xã nông thôn thì chi phí sinh hoạt thấp hơn rất nhiều.

Do đó, Bộ Tài chính chưa tính đến phương án chia mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực như một số đề xuất.

Trước đó, tại dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã đưa ra 2 phương án điều chỉnh để trình cấp thẩm quyền xem xét.

Phương án 1 là điều chỉnh theo tốc độ tăng CPI, với mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 11 triệu lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng, còn giảm trừ người phụ thuộc được nâng từ 4,4 triệu lên 5,3 triệu/tháng.

Bộ Tài chính đánh giá phương án này đúng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cuộc sống và mức trượt giá từ thời điểm điều chỉnh gần nhất.

Với phương án 2, Bộ đề xuất điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người. Khi đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ với người phụ thuộc là 6,2 triệu/tháng.

Bộ Tài chính cho rằng phương án này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp ở mức cao hơn. Nếu thực hiện theo phương án này, ngân sách sẽ giảm thu nhưng thu nhập khả dụng của người dân tăng lên, góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội, và gián tiếp giúp tăng thu ngân sách từ các nguồn khác trong trung, dài hạn.