Techcombank, HDBank, VPBank dự báo thắng lớn

MBS dự báo bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ phân hóa rõ nét năm nay, với nhóm tư nhân bứt tốc, trong khi khối quốc doanh chịu áp lực NIM và chi phí.

MBS dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm của nhóm ngân hàng niêm yết tăng khoảng 16% so với năm trước. Ảnh: Chí Hùng.

Công ty Chứng khoán MBS vừa công bố báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý IV của các doanh nghiệp niêm yết. Trong đó, nhà môi giới này kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng theo dõi sẽ đạt khoảng 20% năm nay. Biên lãi ròng (NIM) toàn ngành được dự báo đi ngang so với mức ghi nhận sau 9 tháng đầu năm.

Theo các chuyên gia phân tích tại MBS, dù lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng có xu hướng nhích nhẹ trong quý cuối năm, gây áp lực lên NIM tại một số ngân hàng, mặt bằng lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới cũng được điều chỉnh theo chi phí vốn đầu vào, qua đó giúp NIM nhìn chung không chịu tác động quá lớn.

Trong khi đó, chi phí trích lập dự phòng của các ngân hàng được dự báo chỉ tăng nhẹ khoảng 2,7% so với cùng kỳ, nhờ chất lượng tài sản toàn ngành đã có dấu hiệu cải thiện kể từ quý II.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng MBS theo dõi dự báo tăng khoảng 13% trong quý IV, qua đó đưa mức tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2025 lên khoảng 16% so với năm 2024.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích cho biết tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành trong quý IV được dự báo chậm lại do mức nền cao của quý IV/2024, đặc biệt tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, VietinBank và BIDV. Ngược lại, một số ngân hàng được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận nổi bật trong quý cuối năm gồm Techcombank (dự báo tăng 81%); HDBank (dự báo tăng 41%), VPBank (dự báo tăng 37%) và TPBank (dự báo tăng 31%).

Techcombank: Dự báo tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng

Techcombank được MBS dự báo là một trong những ngân hàng có kết quả kinh doanh nổi bật nhất quý IV. Báo cáo dự báo rằng lợi nhuận sau thuế của Techcombank có thể tăng tới 81% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 6.253 tỷ đồng .

Cơ sở đưa ra dự báo này là ước tính tăng trưởng tín dụng của Techcombank cuối năm 2025 đạt 20,7%, trong đó riêng quý IV tăng khoảng 3%. Room tín dụng dự kiến tập trung nhiều cho các lĩnh vực đầu tư công và xuất nhập khẩu, trong khi cho vay cá nhân và mua nhà chững lại trong quý cuối năm. Diễn biến này khiến NIM quý IV giảm nhẹ xuống 3,5%, thấp hơn mức 3,6% của 9 tháng đầu năm, song vẫn đảm bảo NIM bình quân cả năm đạt 3,6%.

MBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV của Techcombank đạt khoảng 8.300 tỷ đồng (+80%), qua đó đưa lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 lên mức 31.700 tỷ đồng .

HDBank: Tín dụng tăng mạnh thúc đẩy lợi nhuận

Theo MBS, tăng trưởng tín dụng của HDBank trong quý III/2025 có dấu hiệu chậm lại so với kỳ vọng, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ngân hàng thực hiện bán một khoản dư nợ có giá trị hơn 36.000 tỷ đồng cho Vikki Bank. Dù vậy, MBS vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng tín dụng của HDBank trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu vay vốn được dự báo phục hồi mạnh, qua đó giúp tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt trên 30%.

NIM của HDBank trong năm 2025 dự báo duy trì quanh mức 5%. Ngược lại, chi phí trích lập dự phòng trong quý IV được dự báo tăng mạnh 65,3% so với cùng kỳ năm trước, kéo tổng chi phí trích lập cả năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế của HDBank trong cả năm 2025 được dự báo đạt khoảng 21.500 tỷ đồng .

VPBank: Lợi nhuận quý IV tăng 40%

Với VPBank, MBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV có thể đạt khoảng 8.574 tỷ đồng (+40%). Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến chủ yếu từ đà mở rộng tín dụng trong những tháng cuối năm, đồng thời chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý IV, tăng trưởng tín dụng của VPBank kỳ vọng đạt 35,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng thêm 6,8% so với cuối quý III. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để đảm bảo thanh khoản, NIM của VPBank trong quý IV có thể giảm nhẹ so với quý trước.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự báo hạ nhiệt, cùng với chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện trong quý cuối năm, là yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận của VPBank duy trì tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế của VPBank trong cả năm 2025 được dự báo đạt 28.970 tỷ đồng (+45%).

BIDV: Tín dụng hồi phục, chi phí dự phòng giảm góp phần tăng lợi nhuận

Với BIDV, MBS dự báo lợi nhuận trước thuế trong quý IV đạt khoảng 11.094 tỷ đồng (+12%) chủ yếu nhờ sự phục hồi của tăng trưởng tín dụng và giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro.

Tăng trưởng tín dụng của BIDV đến cuối năm được kỳ vọng đạt khoảng 14% nhờ nhu cầu bán lẻ phục hồi, thu nhập lãi thuần của ngân hàng cũng được dự báo giảm nhẹ so với cùng kỳ do nền cao.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý IV dự báo giảm 17%, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt 34.726 tỷ đồng (+9%).

Vietcombank: Lợi nhuận dự báo tăng nhẹ

Đối với Vietcombank, MBS dự báo lợi nhuận sau thuế trong quý IV đạt khoảng 9.275 tỷ đồng (+8%). Thu nhập lãi thuần của nhà băng này dự báo chỉ tăng nhẹ do NIM tiếp tục chịu áp lực giảm khi lãi suất huy động tăng vào cuối năm.

Thu nhập ngoài lãi quý IV của Vietcombank cũng dự báo giảm so với cùng kỳ do thu hồi nợ xấu thấp hơn nền cao năm trước. Tuy nhiên, Vietcombank vẫn duy trì được tăng trưởng tín dụng cả năm trên 15% và kiểm soát tốt chất lượng tài sản. MBS kỳ vọng nhà băng tiếp tục kiểm soát nợ xấu ổn định.

VietinBank: Lợi nhuận cả năm dự báo tăng gần 30%

VietinBank thì được dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 20%, thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng thương mại Nhà nước. NIM quý IV duy trì quanh mức 2,6%. Chi phí trích lập dự phòng quý IV tăng mạnh so với cùng kỳ do nền thấp, nhưng giảm so với quý III, đưa tổng chi phí trích lập cả năm giảm hơn 22%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của VietinBank được dự báo đạt 41.000 tỷ đồng (+29%).

Ngoài nhóm ngân hàng kể trên, MBS cũng dự báo lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, trong đó TPBank dự báo đạt 8.813 tỷ đồng (+16%); LPBank đạt 13.500 tỷ đồng (+11%); Eximbank đạt 4.400 tỷ đồng (+5%); ACB đạt 21.500 tỷ đồng (+2%); Sacombank đạt 14.700 tỷ đồng (+16%); VIB đạt 9.700 tỷ đồng và OCB dự báo đạt 4.200 tỷ đồng .