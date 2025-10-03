Chưa doanh nghiệp nào đăng ký làm sàn tiền số ở Việt Nam

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đến nay, chưa có doanh nghiệp nào đăng ký lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Cơ quan quản lý chưa ghi nhận doanh nghiệp nào đăng ký tham gia thí điểm xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Đây là thông tin được ông Hà Duy Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Tài chính chiều ngày 3/10.

Cụ thể, ông Tùng cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán đang xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn quy trình cấp phép, bộ tiêu chí hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, quy trình cấp phép điều chỉnh cũng như thu hồi giấy phép…

Đến nay, dù thị trường ghi nhận nhiều doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán chưa nhận được đăng ký chính thức của doanh nghiệp nào về việc tham gia tổ chức thị trường.

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết để triển khai Nghị quyết 05, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến cả chính sách thuế, kế toán… và phân công cụ thể các bộ phận trong Bộ để triển khai.

Dù chưa có doanh nghiệp nào đăng ký lập sàn tài sản số, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã có một số doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm và có trao đổi góc độ kỹ thuật với Bộ Tài chính để nắm bắt được yêu cầu, điều kiện chính xác trong quá trình chuẩn bị và sớm có đề xuất chính thức.

Thực tế, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, một loạt ngân hàng, công ty chứng khoán, cũng như doanh nghiệp đã tham gia góp vốn thành lập các công ty trong lĩnh vực này.

Mới nhất, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập ngày 30/9 với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng . Đây là doanh nghiệp có nhiều liên hệ tới Ngân hàng LPBank cũng như các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đã hợp tác với Tập đoàn Dunamu - đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 3 thế giới về khối lượng giao dịch. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược của MB, chuyển giao công nghệ, hạ tầng và tư vấn toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư cho tới đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng sàn tiền số.

Ngoài ra, một loạt ngân hàng như Techcombank, VPBank, HDBank... cùng các công ty chứng khoán lớn như TCBS, VPBankS, SSI, VIX... đều đã tham gia thành lập các công ty trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Đặc biệt, tiềm năng của thị trường này còn thu hút cả những doanh nghiệp ngoài tài chính như Bảo Tín Mạnh Hải - doanh nghiệp “buôn” vàng có tiếng tại Thủ đô.

Cụ thể, trong bản đăng ký thành lập mới của CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange được thành lập tháng 6, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng , CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã góp 1.000 tỷ đồng , tương ứng 10% vốn. Ngoài ra, cổ đông lớn nhất của Vimexchange là CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ, nắm giữ 50% vốn.

Công ty Chứng khoán Hòa Bình - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vimedimex - góp 200 tỷ, chiếm 2% vốn. Danh sách cổ đông công ty này còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình, CTCP Biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 và CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế.

Với quy mô vốn 10.000 tỷ đồng , Vimexchange trở thành công ty tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam có mức vốn điều lệ lớn như vậy, vượt xa nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong cùng lĩnh vực.