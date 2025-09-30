Chân dung Shark Bình liên quan dự án coin gây tranh cãi

Nổi bật với vai trò Chủ tịch NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ và từng tham gia nhiều dự án blockchain, tiền số.

Shark Bình gần đây liên tục lên mạng xã hội cảnh báo về rủi ro khi đầu tư tiền số, đồng thời lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh dự án AntEX. Ảnh: Hùng Phi.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech, cái tên vốn quen thuộc trong giới công nghệ và khởi nghiệp - đang trở thành tâm điểm tranh luận sau loạt ý kiến liên quan đến blockchain và tiền số. Sự chú ý càng gia tăng khi câu chuyện về giai đoạn 2021 - thời điểm ông từng là “người đỡ đầu” cho dự án AntEX cùng một số token gây xôn xao thị trường - được nhắc lại.

Trong giới doanh nhân, không chỉ nổi bật trên truyền thông nhờ vai trò “cá mập” tại chương trình Shark Tank, ông Nguyễn Hòa Bình từ lâu đã được biết đến như một trong những nhà khởi nghiệp công nghệ có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Khởi nghiệp từ tuổi 19

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với công nghệ, niềm đam mê đã định hình toàn bộ con đường học tập và sự nghiệp sau này.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông theo học ngành Công nghệ tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra hành trình gắn bó bền bỉ với lĩnh vực công nghệ thông tin.

Không chỉ là một sinh viên xuất sắc, ông Bình còn sớm ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích ấn tượng. Ông từng giành giải cao tại nhiều cuộc thi công nghệ danh giá như Trí tuệ Việt Nam, Vifotec hay Tài năng tin học trẻ. Sau đó, ông tiếp tục nâng cao tri thức khi nhận bằng thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản).

Năm 19 tuổi, Shark Bình đã quyết định khởi nghiệp, thành lập công ty riêng mang tên PeaceSoft với số vốn vỏn vẹn 2 triệu đồng. Lúc ấy, ông vừa là Giám đốc, vừa là nhân viên duy nhất. PeaceSoft chính là một trong những startup công nghệ đời đầu của Việt Nam, chuyên gia công phần mềm.

Ngay từ những năm đầu, PeaceSoft đã phát triển khá nhanh, đủ để lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư quốc tế. Công ty trở thành một trong 2 doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được quỹ IDG Ventures rót vốn.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình trong giai đoạn khởi nghiệp với PeaceSoft. Ảnh: T.L.

Sau 7 năm hoạt động, Shark Bình tiếp tục liều lĩnh đổi hướng. Ông chuyển PeaceSoft sang mô hình thương mại điện tử, lập ra trang Chodientu.vn - nền tảng TMĐT “made in Vietnam” và bắt tay trở thành đối tác của tập đoàn Mỹ eBay.

Tuy nhiên, con đường TMĐT ở Việt Nam khi đó vẫn còn nhiều rào cản. Khâu thanh toán trực tuyến chưa thuận tiện khiến việc mua bán khó bứt phá. Để giải quyết, công ty sáng lập cổng thanh toán Ngân Lượng vào năm 2009 nhằm mở khóa thị trường.

Song, trước sức cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ ngoại như Lazada hay Shopee, eBay cuối cùng phải rút lui, còn Chợ Điện Tử dần đánh mất vị thế.

Năm 2016, PeaceSoft được tái cấu trúc thành Tập đoàn NextTech - mô hình tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực. Đây cũng là thời điểm đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của Shark Bình, khi ông không chỉ tập trung vào TMĐT mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ khác.

Đến năm 2019, hình bóng của sàn Chợ Điện Tử gần như biến mất, nhưng NextTech đã trở thành một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, trải dài từ tài chính, TMĐT, logistics đến dịch vụ số.

Những thương vụ triệu USD

Cũng trong năm 2019, Shark Bình chính thức xuất hiện trên ghế "nóng" chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 cùng các doanh nhân nổi tiếng như Phạm Thanh Hưng, Nguyễn Thanh Việt, Đỗ Thị Kim Liên… Từ đây, ông được khán giả cả nước biết đến nhiều hơn với biệt danh Shark Bình.

Trên sóng truyền hình, Chủ tịch NextTech nổi bật bởi phong cách thẳng thắn, đôi khi gây tranh luận gay gắt. Những phát ngôn như “ngáo giá” hay “long mạch” gắn liền với hình ảnh Shark Bình, khiến ông trở thành một trong những “cá mập” được nhắc tới nhiều nhất.

Không chỉ được chú ý bởi các phát ngôn, Shark Bình còn ghi dấu bằng những khoản đầu tư lớn. Chỉ riêng mùa 3, ông đã cam kết đầu tư 33,2 tỷ đồng . Sang mùa 4, con số tăng lên hơn 37 tỷ đồng với 9 thương vụ thành công.

Ông Nguyễn Hòa Bình tham gia 4 mùa Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Shark Tank.

Trong số đó, thương vụ gây tiếng vang lớn nhất chính là màn “chốt deal” thần tốc trị giá 500.000 USD với CEO Coolmate. Ngoài ra, Shark Bình còn mạnh tay chi hơn 9 tỷ đồng để đầu tư vào startup công nghệ eLink Gate.

Ở Shark Tank mùa 7, Shark Bình tiếp tục tham gia 2 thương vụ triệu USD. Ông rót 1 triệu USD vào mì thanh long Caty Foods để đổi lấy 10% cổ phần, đồng thời cùng Shark Minh Beta đầu tư thêm 1 triệu USD cho Kalo Toys - một startup sản xuất đồ chơi giáo dục.

Những thương vụ này không chỉ cho thấy độ “chịu chi” mà còn phản ánh triết lý đầu tư của ông: chọn những dự án gắn với công nghệ, sáng tạo và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

"Đứa con tinh thần" NextTech

Về NextTech, dù được thành lập cách đây hơn một thập kỷ, tập đoàn này chỉ thực sự được thị trường chú ý khi Shark Bình nổi tiếng trên truyền thông thông qua chương trình Shark Tank Việt Nam.

Ban đầu, NextTech không chỉ gắn với tên tuổi Shark Bình mà còn liên quan bà Đào Lan Hương (vợ cũ ông Bình). Trong những năm đầu thành lập, bà Hương nắm 30% vốn điều lệ và giữ vai trò Phó chủ tịch tập đoàn, còn ông Bình sở hữu 70% vốn và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh (Hà Nội).

Tuy nhiên, đến năm 2017, bà Hương rời khỏi ghế Phó chủ tịch và một năm sau đó, cùng NextTech và một số cá nhân khác lập ra CTCP Công nghệ & Sáng tạo trẻ Teky Holdings với vốn điều lệ 20 tỷ đồng .

Đến tháng 5/2020, hồ sơ đăng ký kinh doanh của NextTech ghi nhận bà Hương đã thoái toàn bộ vốn. Từ đó, NextTech trở thành cơ ngơi của riêng ông Bình.

NextTech sở hữu danh mục đầu tư hơn 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Ảnh: NextTech.

Điều đáng chú ý là dù có vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng , hoạt động kinh doanh của NextTech thiên về vai trò nhà đầu tư tài chính hơn là một công ty vận hành tạo dòng tiền trực tiếp.

NextTech cũng thể hiện rõ bản chất của một “nhà đầu tư công nghệ” khi rót vốn vào hơn 20 doanh nghiệp. Danh mục này trải dài trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là fintech với loạt sản phẩm như cổng thanh toán Ngân Lượng, ví điện tử Vimo, nền tảng thanh toán AlePay, mPOS, NextPay hay TienNgay.vn.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, NextTech cũng đầu tư và đồng hành cùng nhiều startup như Misell, Bot Bán Hàng, Pushsale, Cuccu, Coolmate…

Ở mảng e-logistics, tập đoàn sở hữu Boxme, HeyU, FastGo. Trong khi đó, ở mảng truyền thông - giáo dục, dấu ấn NextTech xuất hiện tại TopCV, Schola hay Tick.com.