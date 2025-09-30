Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hàng chính hãng Hàn Quốc sắp bán trên sàn thương mại điện tử Việt Nam

  • Thứ ba, 30/9/2025 14:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lazada công bố hợp tác chiến lược với Gmarket (Hàn Quốc), mang hơn 20 triệu sản phẩm từ 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng Đông Nam Á.

Lazada bắt tay "ông lớn" thương mại điện tử Hàn Quốc Gmarket. Ảnh: Phương Lâm.

Nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Lazada vừa chính thức công bố hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket đến từ Hàn Quốc, để mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng trong khu vực.

Thỏa thuận này tiếp nối cột mốc liên doanh giữa Tập đoàn Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, với mục tiêu hỗ trợ 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng thương mại ra toàn cầu.

Bằng việc tận dụng mạng lưới TMĐT và logistics sẵn có của Alibaba, các nhà bán hàng của Gmarket sẽ có vị thế tốt hơn để tiếp cận hàng triệu khách hàng mới khắp Đông Nam Á, củng cố vai trò của Lazada như cầu nối đưa người tiêu dùng khu vực đến với các thương hiệu toàn cầu uy tín.

Thỏa thuận hợp tác cũng giúp Lazada mở rộng đáng kể danh mục thương hiệu, qua đó củng cố chiến lược tăng trưởng bền vững dựa trên các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao và những thương hiệu toàn cầu uy tín.

Bắt đầu từ ngày 29/9, người tiêu dùng Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm Hàn Quốc với giá hấp dẫn của nhiều thương hiệu hàng đầu như Sulwahsoo, d’Alba, Mediheal, COSRX, Skinfood, Laneige…

Người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm mua sắm với danh mục sản phẩm đã được dịch sang tiếng địa phương, dịch vụ giao hàng xuyên biên giới nhanh chóng, giao hàng miễn phí và đổi trả tùy ý trong 30 ngày do LazMall và Gmarket phối hợp triển khai.

Theo báo cáo của Momentum Works, doanh số hiện tại từ gian hàng thương hiệu chính hãng (Mall) chỉ chiếm chưa đến 30% tổng thương mại điện tử ở Đông Nam Á, trong khi con số này tại Trung Quốc đã vượt 50%. Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn.

Chiến lược của Lazada là mở rộng cơ hội tiếp cận các thương hiệu toàn cầu thông qua LazMall - trung tâm thương mại trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á. Chỉ tính riêng sự kiện mua sắm 9/9 vừa qua, LazMall ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình tăng gần 30% so với cùng kỳ.

“Quan hệ hợp tác với Gmarket sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng sự đa dạng danh mục thương hiệu trên Lazada, đồng thời củng cố chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các thương hiệu uy tín toàn cầu và địa phương”, đại diện sàn TMĐT tuyên bố.

Người Việt chi hơn 9.000 tỷ đồng sắm quần áo trên Shopee, Lazada

TMĐT đang trở thành "cứu cánh" của ngành thời trang chính hãng. Chỉ 6 tháng, doanh thu đã chạm mốc 9.069 tỷ đồng, với thương hiệu Việt nắm thế thượng phong.

06:57 29/8/2025

Phó thủ tướng đề nghị sàn tiền số Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong chuyến công tác UAE, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Bybit và Binance, mở ra triển vọng hợp tác phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

11:06 25/9/2025

Thêm 'đại gia' muốn làm sàn tiền số

CTCP Chứng khoán HD lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, trong đó gần 1.500 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

15:11 24/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

sàn tmđt lazada lazada hợp tác gmarket Tiền mã hóa Lazada lazada hàn quốc thương mại điện tử

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Lazada

    Lazada

    Lazada là một sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm nhiều ngành hàng khác nhau như nội thất, điện thoại máy tính bảng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ chơi và đồ dùng thể thao. Lazada là một phần của công ty thương mại điện tử đa quốc gia Lazada Group thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba.

    • Thành lập: 2012
    • Trực thuộc: Tập đoàn Alibaba

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý