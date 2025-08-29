Người Việt chi hơn 9.000 tỷ đồng sắm quần áo trên Shopee, Lazada

TMĐT đang trở thành "cứu cánh" của ngành thời trang chính hãng. Chỉ 6 tháng, doanh thu đã chạm mốc 9.069 tỷ đồng, với thương hiệu Việt nắm thế thượng phong.

Thời trang là một trong những ngành hàng có doanh thu ấn tượng nhất sàn TMĐT. Ảnh: Phương Lâm.

Nửa đầu năm 2025 chứng kiến một bức tranh sôi động của ngành thời trang chính hãng trên thương mại điện tử (TMĐT). Doanh thu trên 3 sàn lớn Shopee, Lazada và Tiki đã vượt mốc 9.000 tỷ đồng , tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu nội địa phải thu hẹp kênh bán lẻ trực tiếp, TMĐT đang nổi lên như "cứu cánh" và cũng là sân chơi giàu tiềm năng. Đáng chú ý, các thương hiệu Việt đang khẳng định vị thế vượt trội trên đường đua này, vừa phản ánh sức bật của thời trang trong nước, vừa cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ.

Theo dữ liệu từ YouNet ECI, tổng doanh thu ngành hàng thời trang chính hãng (không bao gồm phụ kiện) nửa đầu năm đạt 9.069 tỷ đồng , mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, phần lớn vị trí thuộc về thương hiệu Việt.

Kết quả này phản ánh rõ một xu hướng rằng thương hiệu Việt đang chiếm lĩnh "sân chơi" trực tuyến, đặc biệt trong phân khúc thời trang nam giới. Lợi thế của họ đến từ khả năng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, đưa ra sản phẩm tối giản, tính ứng dụng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm "xanh" và tiện lợi của thế hệ trẻ.

Coolmate đang dẫn đầu doanh thu bán hàng TMĐT đối với ngành hàng thời trang. Ảnh: YouNet.

Coolmate là ví dụ tiêu biểu. Trong 6 tháng đầu năm, thương hiệu này ghi nhận doanh thu hơn 64 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ.

Thành công không chỉ nhờ chiến lược sản phẩm tối giản cho nam giới mà còn ở việc mở rộng sang thời trang nữ, cải tiến chất lượng, kết hợp KOLs và sản xuất nội dung gần gũi với lối sống của khách hàng. Những mẹo phối đồ, tình huống đời thường như chạy bộ, bơi lội... đã giúp Coolmate xây dựng cộng đồng người dùng trung thành.

Bên cạnh đó, Calem.Club - một thương hiệu nhắm đến Gen Z - cũng gây chú ý khi lọt vào top 10 theo thống kê của YouNet ECI.

Không sở hữu cửa hàng offline, Calem.Club tận dụng triệt để sức mạnh "shoppertainment". Thương hiệu này dẫn dắt khách hàng từ những nội dung "bắt trend" trên TikTok cho tới trải nghiệm mua hàng trực tiếp qua livestream trên TikTok Shop và Shopee. Chính nhờ cách tiếp cận khác biệt, Calem.Club đã tạo được chỗ đứng đáng kể dù chỉ mới xuất hiện vài năm.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm khi hàng loạt cửa hàng thời trang trong nước đóng cửa cuối năm 2024 và đầu 2025, sự bùng nổ trên TMĐT cho thấy ngành hàng này vẫn đang đi lên theo một quỹ đạo khác. Doanh thu nghìn tỷ đồng cùng sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa chứng minh rằng TMĐT đang là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành bán lẻ thời trang.

Theo YouNet, câu chuyện của Coolmate hay Calem.Club chỉ là lát cắt trong xu hướng chung: Thương hiệu nào biết kết hợp nội dung đúng thị hiếu trên mạng xã hội với vận hành chuyên nghiệp trên sàn TMĐT sẽ mở khóa được thị trường và chinh phục khách hàng trẻ.