Việt Nam vừa có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng

Với cú bứt phá trong phiên 25/8, vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt 508.000 tỷ đồng, cùng Vietcombank là hai công ty có giá trị niêm yết lớn nhất thị trường.

Vốn hóa Vingroup vượt ngưỡng nửa triệu tỷ đồng. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên bán tháo dữ dội trong ngày 25/8 khi VN-Index mất hơn 31 điểm, lùi vùng 1.614 điểm. Chỉ sau 2 phiên, chỉ số chính đã đánh mất hơn 70 điểm so với đỉnh gần nhất, phản ánh tâm lý hoảng loạn lan rộng trong giới đầu tư.

Lực bán tháo xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm tài chính - ngân hàng, vốn luôn được xem là trụ đỡ của thị trường, càng khiến chỉ số rơi nhanh và thiếu điểm tựa. Trong bức tranh ảm đạm ấy, nhóm bất động sản nổi lên như điểm sáng hiếm hoi, mà tâm điểm chính là cổ phiếu VIC của Vingroup.

Kết phiên, VIC tăng 5,6%, đóng góp tới 7,4 điểm vào VN-Index, trong khi hầu hết mã khác trong rổ vốn hóa lớn không đủ sức tạo ra khác biệt. Đà tăng này giúp thị giá VIC lần đầu tiên vượt qua mức kỷ lục được thiết lập cách đây hơn 4 năm, đạt 131.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần so với đầu năm.

Nhờ cú bứt phá, vốn hóa Vingroup đã chính thức vượt mốc 508.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 19,5 tỷ USD ), cao nhất từ trước tới nay. Riêng trong ngày 25/8, giá trị vốn hóa của tập đoàn tăng thêm khoảng 27.000 tỷ đồng.

Nếu xu hướng đi lên tiếp tục lặp lại trong một phiên nữa, Vingroup hoàn toàn có thể vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu Vingroup phá kỷ lục trong ngày thị trường lao dốc. Ảnh: TradingView.

Không chỉ Vingroup, 3 công ty niêm yết khác trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng duy trì quy mô vốn hóa tỷ USD. Cụ thể, Vinhomes hiện đạt 404.100 tỷ đồng ( 15,5 tỷ USD ), Vincom Retail đạt 68.100 tỷ đồng ( 2,6 tỷ USD ), còn Vinpearl đạt 144.900 tỷ đồng ( 5,5 tỷ USD ).

Tính chung, 4 doanh nghiệp mang thương hiệu Vin đang sở hữu tổng vốn hóa hơn 1,1 triệu tỷ đồng ( 43,2 tỷ USD ), chiếm khoảng 16% giá trị toàn sàn HoSE.

Đà bứt phá của VIC cũng trực tiếp tác động đến giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Với việc nắm giữ trực tiếp gần 450 triệu cổ phiếu VIC, giá trị phần vốn của ông tại Vingroup đã lên tới khoảng 59.000 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD ).

Theo dữ liệu của Forbes, tổng tài sản của ông Vượng hiện đã vượt 13,2 tỷ USD , tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ. Thành tích này giúp ông củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam, đồng thời đứng thứ 208 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một công dân Việt Nam ghi nhận tài sản ròng vượt mốc 13 tỷ USD .