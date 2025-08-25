VN-Index mất hơn 40 điểm từ đỉnh, công ty chứng khoán phát cảnh báo

Sau khi vươn lên 1.690 điểm, VN-Index nhanh chóng lao dốc trong phiên cuối tuần qua, kéo theo loạt khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu và thận trọng trước rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

Nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu. Ảnh: Nam Khánh.

VN-Index vừa qua đã tiếp tục có thêm một tuần giao dịch tích cực khi tăng 15 điểm so với tuần trước đó. Trong 4 phiên đầu tuần, chỉ số chung duy trì đà tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng , qua đó vươn lên vùng đỉnh mới 1.690 điểm trong phiên 20/8.

Dù xu hướng đi lên vẫn được bảo toàn, thị trường bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm ngành, khi cổ phiếu bất động sản và thép hạ nhiệt so với giai đoạn trước đó. Thanh khoản ghi nhận cải thiện với giá trị khớp lệnh bình quân đạt 45.424 tỷ đồng /phiên, tăng so với các tuần trước nhưng vẫn giảm 13% so với tuần liền trước.

Trái ngược với dòng tiền nội, khối ngoại duy trì áp lực bán ròng mạnh, tổng cộng 7.305 tỷ đồng trên cả 3 sàn chỉ trong 4 phiên đầu tuần.

Đến phiên cuối tuần, áp lực chốt lời tại nhóm ngân hàng và bất động sản khiến VN-Index lùi hơn 42 điểm. Tuy vậy, tính chung cả tuần, chỉ số vẫn đóng cửa ở mức 1.645,47 điểm, tăng 15,47 điểm (+0,95%) so với tuần trước đó.

Nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng cổ phiếu

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), cây nến đỏ thân dài kèm thanh khoản đạt tới 62.000 tỷ đồng trong phiên bán tháo ngày 22/8 cho thấy lực bán hoàn toàn áp đảo, bất chấp nỗ lực giữ giá.

Trên đồ thị ngày, chỉ báo RSI đảo chiều đi xuống và rời khỏi vùng quá mua, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn khó tránh. VCBS cho rằng vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số nằm quanh 1.600-1.610 điểm.

Ở khung giờ, các tín hiệu tiếp tục hướng xuống, hàm ý thị trường có thể nối dài nhịp điều chỉnh trong phiên tới. Tuy nhiên, VN-Index vẫn được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1.620 điểm.

VN-Index chứng kiến nhịp giảm hơn 42 điểm trong phiên 22/8. Ảnh: TradingView.

VCBS nhận định đợt giảm mạnh cuối tuần qua là diễn biến tất yếu nhằm tái cân bằng cung cầu sau giai đoạn tăng nóng. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư tranh thủ chốt lời với những cổ phiếu đã tăng mạnh trong nhịp vừa qua tại các nhịp hồi phục, đồng thời chuẩn bị sẵn lực mua để giải ngân trở lại khi thị trường ổn định quanh vùng hỗ trợ.

Ở góc nhìn khác, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục ngay trong phiên đầu tuần, song khó tránh khỏi giai đoạn tích lũy ngắn hạn với diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và thanh khoản suy giảm. Chỉ báo tâm lý nhà đầu tư đang sụt giảm mạnh, phản ánh trạng thái bi quan gia tăng.

Về xu hướng ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta đã hạ triển vọng thị trường từ mức tăng xuống trung tính, trong khi các chỉ số VNMidcaps, VNSmallcaps và HNX-Index đã xác nhận xu hướng giảm. Do đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức 30-40% danh mục và hạn chế mua mới.

Ở tầm trung hạn (1-5 tháng), xu hướng chung được giữ ở mức tăng, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn cao, đặc biệt với khả năng xác nhận xu hướng giảm của nhóm vốn hóa nhỏ. Theo đó, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao, song thận trọng trong việc giải ngân mới ở giai đoạn hiện tại.

VN-Index dao động mạnh, cần thận trọng trong giao dịch

Nhiều công ty chứng khoán đồng loạt phát đi cảnh báo về rủi ro ngắn hạn, dù xu hướng trung - dài hạn của thị trường vẫn được duy trì ở trạng thái tích cực.

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), trong các phiên tới VN-Index có thể tiếp tục đi tìm điểm cân bằng phía trên ngưỡng trung bình động 10 ngày. Tuy vậy, BSC lưu ý nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng khi biên độ dao động của thị trường vẫn ở mức lớn, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và áp lực chốt lời.

Công ty Chứng khoán SSI đánh giá VN-Index đã ghi nhận tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp, củng cố xu hướng chủ đạo nghiêng về tích cực.

Dù vậy, áp lực rung lắc đang gia tăng quanh vùng kháng cự 1.680-1.700 điểm khi dòng tiền chốt lời hoạt động mạnh hơn. Trên đồ thị ngày, động lượng ngắn hạn đã hạ nhiệt trong vùng quá mua, cùng tín hiệu phân kỳ độ rộng, cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy - giằng co để kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn, với vùng hỗ trợ gần tại 1.630-1.640 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên cuối tuần với thanh khoản tăng vọt, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của giới đầu tư. Dù VN-Index vẫn đóng cửa trên mức trung bình 10 ngày, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn nếu lực cầu không sớm cân bằng.

TPS xác định vùng hỗ trợ gần quanh 1.640 điểm. Và nếu lực mua tại đây không đủ mạnh, chỉ số có thể lùi về các ngưỡng thấp hơn quanh 1.590 điểm.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, TPS cho rằng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế, và nhịp điều chỉnh hiện tại mang tính lành mạnh, tạo cơ hội tích lũy cổ phiếu ở vùng giá hợp lý.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết tuần qua VN-Index diễn biến tương tự tuần trước đó khi mở đầu bằng chuỗi tăng điểm liên tiếp nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh trong phiên cuối tuần, chốt tại 1.645 điểm. Theo ACBS, việc VN-Index giảm hơn 40 điểm từ đỉnh cho thấy áp lực chốt lời đã quay trở lại rõ rệt, khác với những tuần trước khi dòng tiền mạnh giúp chỉ số liên tục tăng.

Do đó, nếu nhịp điều chỉnh tiếp tục từ vùng giá hiện tại, VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.560 điểm trước khi xác định xu hướng tiếp theo.