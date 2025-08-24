Dự báo giá vàng thế giới tăng mạnh, có thể phá đỉnh trong năm nay

Giá vàng vẫn bị kìm trong biên độ giao dịch 4 tháng, nhưng phát biểu mang tính “bồ câu” của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã khơi dậy tâm lý lạc quan.

Phát biểu ôn hòa của chủ tịch Fed được kỳ vọng đẩy giá vàng lên cao. Ảnh: Financial Times.

Giá vàng tiếp tục dao động trong biên độ giao dịch suốt 4 tháng qua, song những bình luận mang tính nới lỏng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang tạo ra tâm lý tăng giá vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và Phố Chính đều dự đoán giá sẽ cao hơn trong tuần tới.

Trong bài phát biểu được mong đợi tại hội nghị thường niên của Fed hôm 22/8, ông Powell đã mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay từ tháng tới. Ông lưu ý rằng lạm phát gia tăng cùng đà tăng trưởng kinh tế chậm lại đang làm thay đổi bức tranh rủi ro. Dù cho rằng rủi ro vẫn ở thế cân bằng, Powell nhấn mạnh chính sách tiền tệ Mỹ có thể cần một sự điều chỉnh.

“Với chính sách đang nằm trong vùng hạn chế, triển vọng cơ bản và sự dịch chuyển của cán cân rủi ro có thể đòi hỏi chúng tôi điều chỉnh lập trường”, ông nói trong phần phát biểu.

Ngay sau bình luận này, giá vàng bật tăng 1% và giữ vững đà đi lên, khép lại tuần gần mức cao nhất.

Naeem Aslam, Giám đốc Chiến lược Đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định: “Phát biểu của Powell thực sự gây bất ngờ cho nhiều người vốn cho rằng ông sẽ không mang tính bồ câu. Tuyên bố này rõ ràng được đọc là tín hiệu nới lỏng, đưa giá vàng trở lại quỹ đạo tăng của tuần này. Chúng tôi tin rằng giai đoạn suy yếu gần đây là cơ hội tốt, và giờ kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiến xa hơn”.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, dù thị trường vàng đang trải qua mùa hè trầm lắng, Fed đã mở rộng cánh cửa cho các đợt cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm.

“Trong môi trường này, đường cong lợi suất sẽ dốc hơn và đồng USD sẽ suy yếu, đây là yếu tố tích cực cho vàng. Thị trường vẫn yên ắng do mùa hè, nhưng khó có thể nghĩ giá sẽ không cao hơn trong tuần tới và cả về dài hạn”, ông Hansen nói.

Về ngắn hạn, Hansen cho rằng giá vàng cần vượt ngưỡng 3.450 USD /ounce trước khi nhà đầu tư nghĩ đến mức đỉnh kỷ lục tháng 4 trên 3.500 USD /ounce.

Christopher Vecchio, Trưởng chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive.com, cho rằng dù mùa hè trôi qua chậm rãi, vàng đang sẵn sàng bứt phá khi Fed chuẩn bị nới lỏng lãi suất. “Có vẻ chúng ta sẽ thấy các đợt cắt giảm lãi suất khi lạm phát tiến gần mức 3%, nên việc nắm giữ vàng có lẽ vẫn hợp lý với nhà đầu tư”, ông nhận định.

GIỚI ĐẦU TƯ KỲ VỌNG GIÁ VÀNG BỨT PHÁ Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 59 23 18 Nhà đầu tư

64 36 0

Theo khảo sát vàng tuần này của Kitco, trong số 13 chuyên gia phân tích thị trường tham gia, không ai đưa ra quan điểm bi quan. Có 8 người (62%) dự báo giá vàng tăng, trong khi 5 người (38%) giữ quan điểm trung lập.

Khảo sát trực tuyến cũng ghi nhận 194 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu. Trong đó, 115 người (59%) kỳ vọng giá vàng đi lên tuần tới, 35 người (18%) cho rằng vàng giảm và 44 người (23%) dự báo đi ngang.

Michael Brown, chuyên gia phân tích cao cấp tại Pepperstone, nhận xét rằng dù phát biểu của Powell có thể thổi bùng đà tăng giá vàng, vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến định hướng chính sách của ông. “Powell rõ ràng đã ủng hộ ý tưởng cắt giảm trong tháng 9, nhưng tôi nghĩ sự chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang việc đây có phải là chu kỳ cắt giảm nhiều lần hay chỉ một lần rồi thôi”, ông nói.

Ngay cả khi vàng chưa sẵn sàng bứt phá, Brown vẫn duy trì quan điểm lạc quan dài hạn: “Đặc biệt khi Tổng thống Trump một lần nữa gia tăng chỉ trích Fed, điều này càng làm xói mòn khái niệm độc lập chính sách tiền tệ và củng cố sức hấp dẫn của tài sản ‘cứng’. Tôi cho rằng có khả năng cao vàng sẽ lập đỉnh mới trước khi năm nay khép lại”.