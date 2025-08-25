Cổ phiếu Vingroup quá mạnh

Trong khi thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ với phiên giảm hơn 31 điểm, cổ phiếu VIC của Vingroup lại ngược dòng tăng mạnh và lập kỷ lục giá mới.

Vốn hóa Vingroup đã vượt ngưỡng nửa triệu tỷ đồng. Ảnh: Bloomberg.

Sau phiên bán tháo khiến VN-Index bốc hơi hơn 42 điểm cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 25/8 trong sắc xanh, gợi nhớ kịch bản hồi phục nhanh quen thuộc sau những nhịp giảm sâu gần đây. Tuy nhiên, sự lạc quan ban đầu nhanh chóng tan biến khi lực kéo chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là các mã thuộc “họ Vin”, trong khi phần lớn nhóm ngành khác lại chứng kiến dòng tiền rút ra mạnh mẽ.

Điểm yếu rõ nhất nằm ở khối tài chính - ngân hàng, vốn thường được coi là trụ đỡ của thị trường. Việc nhóm cổ phiếu này đồng loạt suy yếu khiến VN-Index nhanh chóng rơi vào trạng thái mất cân bằng. Sau nửa giờ giao dịch đầu tiên, chỉ số bắt đầu hạ nhiệt, rồi quay đầu giảm dưới tham chiếu và duy trì sắc đỏ gần như suốt phiên.

Thanh khoản cũng phản ánh tâm lý dè chừng của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt hơn 45.000 tỷ đồng , mức thấp hiếm thấy trong vòng 1 tháng qua. Việc thiếu vắng lực cầu bắt đáy cho thấy giới đầu tư chưa sẵn sàng nhập cuộc, trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi những cú sốc trước đó.

Diễn biến này cho thấy sự phụ thuộc lớn của thị trường vào một số trụ cột nhất định. Khi dòng tiền không lan tỏa và chỉ dồn vào vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ, đà hồi phục khó có thể bền vững.

Kết phiến, VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,9%) xuống 1.614,03 điểm; HNX-Index giảm 5,9 điểm (-2,2%) xuống 266,58 điểm; UPCoM-Index giảm 1,41 điểm (-1,3%) xuống 107,87 điểm.

Bảng điện tử thấm đẫm sắc đỏ khi chứng kiến 519 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn), 802 mã giữ tham chiếu và 285 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 23 mã giảm (gồm 2 mã giảm sàn), 2 mã đứng giá và 5 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ vì thế “bốc hơi” hơn 30 điểm, xuống dưới 1.783 điểm.

VN-Index đã giảm hơn 70 điểm sau 2 phiên giao dịch gần nhất. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay được chia đều cho các bluechip ngành ngân hàng, tiêu biểu có VPB (-6,8%), BID (-5,2%), CTG (-3,5%), VCB (-1,6%), TCB (-3,7%), ACB (-5,9%), VIB (giảm sàn) và STB (-4,5%).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC (+5,6%) của Vingroup là trụ đỡ rõ nét nhất cho thị trường thời điểm này. Riêng mã chứng khoán này đóng góp hơn 7,4 điểm tích cực cho VN-Index, trong khi các mã xếp sau như GAS (+1%), SSI (+2,5%), HAG (tăng trần), BVH (+2,5%), VHM (+0,3%), VJC (+1,8%), NVL (+0,9%), DXG (+1,5%) và VCF (+6,5%) không tạo ra quá nhiều khác biệt.

Với nhịp tăng đột biến kể trên đã chưa thị giá VIC vượt mức kỷ lục thiết lập cách đây hơn 4 năm. Hiện mỗi cổ phiếu VIC có giá 131.000 đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Vốn hóa của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam vì thế cũng vượt qua con số nửa triệu tỷ đồng.

Diễn biến tích cực kể trên của cổ phiếu VIC diễn ra bất chấp động thái cổ đông ngoại SK Group đã rút toàn bộ vốn khỏi Vingroup. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu của tập đoàn chaebol Hàn Quốc.

Hồi đầu năm, SK Investment Vina II đã chuyển nhượng hơn 50,8 triệu cổ phiếu VIC với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó, hạ tỷ lệ sở hữu tại Vingroup từ 6,05% vốn xuống 4,72% và không còn là cổ đông lớn. Vì vậy, giao dịch bán hết cổ phần sau đó tại Vingroup của chaebol này không phải công bố thông tin ra thị trường.

Khối ngoại cũng là bên gây áp lực đáng kể tới thị trường hôm nay khi mạnh tay bán ròng 2.000 tỷ đồng . Danh mục bán ra chủ yếu là các bluechip như HPG (- 581 tỷ đồng ), VPB (- 382 tỷ đồng ), VHM (- 241 tỷ đồng ), STB (- 240 tỷ đồng ), FPT (- 177 tỷ đồng ).

Chỉ một số ít cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua vào, điển hình như MBB (+ 280 tỷ đồng ), SHB (+ 83 tỷ đồng ), SSI (+ 82 tỷ đồng ), DXG (+ 71 tỷ đồng ).