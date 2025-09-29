Các 'cá mập' Malaysia đẩy mạnh gom đất tại Việt Nam

Từ Gamuda Land đến UOA, SkyWorld, dòng vốn Malaysia đang đổ mạnh vào bất động sản Việt Nam, tập trung ở Hà Nội và TP.HCM.

Dự án Eaton Park của Gamuda Land tại TP.HCM, ảnh chụp vào tháng 2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thị trường bất động sản Việt Nam liên tục thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư ngoại. Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc đến từ Hàn Quốc, Singapore hay Nhật Bản, nhóm doanh nghiệp Malaysia cũng đang âm thầm gia tăng sự hiện diện.

Gamuda mạnh tay mở rộng quỹ đất tại Việt Nam

Trong vài năm gần đây, Gamuda Land - công ty con của tập đoàn Gamuda Bhd (Malaysia) - nổi lên như một trong những nhà đầu tư ngoại hoạt động mạnh tại Việt Nam. Trong 2 năm qua, công ty đã tăng cường gom đất, mở rộng đầu tư tại các thị trường trọng điểm từ Bắc vào Nam.

Tại Hà Nội, Gamuda vốn đã gắn tên tuổi với khu đô thị Gamuda City, trong đó bao gồm dự án Công viên Yên Sở. Năm ngoái, tập đoàn công bố bổ sung 1,12 tỷ USD vốn đầu tư để tái khởi động các hạng mục chậm tiến độ của công viên. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng phần công trình sẽ lần lượt hoàn thiện trong giai đoạn 2027-2030.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội, đặc biệt ở phân khúc nhà ở và khu đô thị đang "nóng" hơn bao giờ hết, hàng loạt chủ đầu tư quay lại thị trường và nhiều dự án vướng mắc được tháo gỡ.

Sang năm nay, báo cáo tài chính quý I của Gamuda cho thấy công ty đã chi khoảng 1.000 tỷ đồng mua khu đất rộng hơn 1,1 ha tại Lê Chân (Hải Phòng) để phát triển dự án chung cư. Tổng giá trị phát triển dự án ước đạt 222 triệu USD , tương đương hơn 5.600 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ mở bán trong năm tài chính 2026 (kết thúc vào 31/3/2027) và bàn giao 2 năm sau đó.

Khu đất này nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân và gần các dự án hiện hữu của Hoàng Huy, Vinhomes. Gamuda cho biết thương vụ này nhằm củng cố hoạt động lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Ở TP.HCM, Gamuda Land cũng đẩy mạnh mở rộng quỹ đất. Năm 2023, công ty chi hơn 315 triệu USD mua khu đất gần 4 ha tại TP Thủ Đức (cũ) để phát triển dự án Eaton Park, với tổng giá trị phát triển hơn 1,1 tỷ USD . Sau các đợt mở bán đầu tiên, lượng sản phẩm nhanh chóng được tiêu thụ.

Cùng thời điểm, Gamuda Land cũng chi hơn 300 triệu USD mua khu đất 3,4 ha tại đường Lò Lu, Thủ Đức để phát triển dự án Elysian, cung cấp gần 1.400 căn hộ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 5 vừa qua tại Malaysia, ông Dato' Chow Chee Wah, Chủ tịch Tập đoàn Gamuda Land cho biết Gamuda Berhad là nhà đầu tư Malaysia lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn trên 5 tỷ USD , tập trung vào hạ tầng, xây dựng và bất động sản.

Ông đồng thời chia sẻ Gamuda dự kiến đầu tư thêm hàng tỷ USD nữa trong thời gian tới và mong muốn Chính phủ tiếp tục ủng hộ để tập đoàn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Malaysia nhập cuộc

Không chỉ Gamuda, các tập đoàn Malaysia khác cũng tăng hiện diện tại Việt Nam. UOA Group - nổi tiếng với bất động sản thương mại - đã chi khoảng 68 triệu USD mua khu đất gần 2.000 m2 tại phường Tân Định (TP.HCM) để xây dựng tòa tháp văn phòng hạng A, cung cấp tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m2.

Công trình dự kiến khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành vào quý II/2028, nối tiếp loạt tòa nhà UOA Tower và Millennial Tower tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng mà tập đoàn đã khai thác tại TP.HCM. Trước đó, doanh nghiệp cũng hợp tác với CapitaLand Development để phát triển dự án dân cư Sycamore (khoảng 3.500 căn) tại phường Bình Dương, TP.HCM.

Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm các cơ hội phát triển khu dân cư hiện đại, bền vững Ông Dickson Kong, Trưởng bộ phận đầu tư Tập đoàn UOA

Theo đánh giá của ông Dickson Kong, Trưởng bộ phận đầu tư Tập đoàn UOA, Việt Nam đang vươn lên trở thành một trung tâm tài chính và công nghệ mới của khu vực, được thúc đẩy bởi chiến lược đầu tư trọng điểm vào các ngành công nghệ cao và hạ tầng do Chính phủ dẫn dắt.



"Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm các cơ hội phát triển khu dân cư hiện đại, bền vững, đóng góp vào sự phát triển đô thị xanh tại Việt Nam, dựa trên uy tín và kinh nghiệm đã được khẳng định tại Malaysia", ông nói thêm.

Trong khi đó, một doanh nghiệp đến từ Malaysia khác là SkyWorld cũng tỏ rõ nhiều tham vọng. Gần đây, "ông lớn" này đã ký thỏa thuận mua khu đất hơn 9.400 m2 tại phường Lái Thiêu (TP.HCM) với giá 136 triệu ringgit (hơn 32 triệu USD ), dự kiến xây dựng tòa tháp căn hộ cao 40 tầng với hơn 1.200 sản phẩm, kèm tiện ích thương mại và dịch vụ.

Trước đó, tháng 9/2023, SkyWorld cũng mua một khu đất hơn 5.200 m2 tại quận 8 (cũ), TP.HCM để phát triển dự án căn hộ.

Năm ngoái, doanh nghiệp ký thoả thuận mua lại tối đa 49% cổ phần của chủ đầu tư dự án khu phức hợp thương mại Guocoland tại Thuận An, Bình Dương (cũ), nay cũng thuộc TP.HCM, để cùng phát triển các lô đất chưa được xây dựng, dự kiến bao gồm nhà ở lẫn thương mại.

SkyWorld âm thầm mua các khu đất tại TP.HCM. Ảnh: SkyWorld Group.

Berjaya Corporation cũng thể hiện mong muốn duy trì hiện diện tại Việt Nam. Được cấp phép từ năm 2007 với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD , tập đoàn này từng rót vốn vào nhiều dự án lớn.

Sau quá trình tái cơ cấu, Berjaya đã chuyển nhượng các siêu dự án VIUT và BVFC cho Vinhomes, thoái vốn khỏi khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, hiện còn nắm giữ 50% cổ phần tại khách sạn Sheraton Hà Nội và dự án Biên Hòa City Square.

Gần đây, nhà sáng lập Vincent Tan bày tỏ sự quan tâm tới dự án 6A rộng 26 ha, tổng vốn khoảng 13.400 tỷ đồng tại Bình Chánh.

Một doanh nghiệp khác là SP Setia cũng vừa khởi công dự án Setia Garden Residences trong khu đô thị EcoXuan hồi tháng 7, với tổng giá trị phát triển 81 triệu USD , dự kiến hoàn thành năm 2027.

Nhiều năm qua, trong cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, Malaysia không nằm ở nhóm dẫn đầu, song vẫn duy trì sự hiện diện ổn định. Tới cuối năm 2023, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp nước này đạt trên 13 tỷ USD , xếp trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng vốn lớn nhất tại Việt Nam. Các lĩnh vực được rót vốn nhiều là bất động sản, sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

So với Thái Lan, Philippines hay Indonesia, dòng vốn từ Malaysia tại Việt Nam mang dấu ấn riêng ở những thương vụ bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội, TP.HCM, cùng một số dự án công nghiệp tại phía Nam. Điểm chung là các dự án này thường đã có nền tảng hạ tầng hoặc pháp lý tương đối hoàn chỉnh. Dù giải ngân chậm hơn các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc hay Singapore, nguồn vốn Malaysia vẫn góp phần bổ sung thêm sự đa dạng trong bức tranh FDI tại Việt Nam.