Đại gia bất động sản Malaysia rốt ráo gom đất ở Việt Nam

  • Thứ ba, 16/9/2025 14:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà phát triển bất động sản SkyWorld Malaysia đã ký thỏa thuận mua quỹ đất tại TP.HCM với giá 136 triệu RM (hơn 32 triệu USD) và dự kiến xây dự án tháp căn hộ.

Nhà phát triển bất động sản SkyWorld Malaysia đã chi hơn 32 triệu USD mua thêm một dự án tại Việt Nam. Ảnh: SkyWorld Group.

Trong hồ sơ gửi lên sàn giao dịch, khu đất rộng khoảng 9.429 m2 sẽ được quy hoạch để xây dựng một tòa tháp căn hộ cao tầng, tích hợp tiện ích thương mại và dịch vụ. Dự kiến, tòa tháp có chiều cao 40 tầng và bao gồm hơn 1.200 căn hộ, theo The Edge Malaysia.

Biên bản ghi nhớ (MoU) của dự án được ký kết giữa SkyWorld Vietnam và Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát (tên cũ là Công ty TNHH MTV Hàm Rồng), trong đó ông Lê Văn Phong là cổ đông duy nhất của công ty.

An Thuận Phát hiện là chủ đầu tư hợp pháp của dự án và đã được cấp quyền sử dụng đất từ ngày 8/10/2004.

Thông qua các điều khoản của MoU, SkyWorld có 3 tháng để tiến hành thẩm định chi tiết và đàm phán độc quyền về các điều khoản chủ chốt của thương vụ bao gồm giá cả, cấu trúc giao dịch cũng như các điều kiện khác.

SkyWorld cho biết thỏa thuận này đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo nhằm tiến tới ký kết hợp đồng chính thức để triển khai dự án.

Khu đất trên tọa lạc tại TP.HCM (phường Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ), với vị trí gần siêu thị Lotte Mart, bệnh viện quốc tế và nhiều khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Tân Cảng và Sóng Thần.

Vị trí này sở hữu kết nối giao thông thuận lợi và tiềm năng thu hút cư dân nhờ tiện ích sống hiện đại.

"Dự án mang lại cơ hội tuyệt vời cho SkyWorld để khởi động quá trình phát triển bất động sản tại TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ). Tiến độ triển khai dự án cũng đang sẵn sàng cho đợt mở bán nhanh chóng", công ty nhấn mạnh, đồng thời cho biết đây là bước đi phù hợp với kế hoạch mở rộng khu vực.

An Thuận Phát từng chào bán dự án này với lời giới thiệu dự án đang xin giấy phép xây dựng, chưa đóng tiền sử dụng đất và giá bán được chủ đầu tư đưa ra là 900 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… sau khi nghe mức giá đều "lắc đầu" bởi các quỹ đất tương tự tại khu vực này chỉ có giá khoảng 300 tỷ đồng tại thời điểm đó.

Vào tháng 9/2023, SkyWorld đã chốt được thương vụ mua lại quỹ đất hơn 5.200 m2 tại quận 8 (cũ). Sau dự án đầu tiên, công ty này tiếp tục săn tìm quỹ đất mới tại Việt Nam.

Tiếp đó, HĐQT của Công ty cổ phần SkyWorld (Malaysia) thông báo Công ty TNHH SkyWorld Development (Việt Nam) đã mua 100% cổ phần, tức 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất Thương mại và Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành với giá 350 tỷ đồng.

SkyWorld khởi công dự án nhà ở tầm trung lớn nhất Malaysia tại Penang

Sau 8 tháng ký kết Thỏa thuận phát triển chung (JDA), dự án nhà ở tầm trung cung cấp 35.000 căn hộ cùng chuỗi tiện ích tại Seberang Jaya (Penang) chính thức được khởi công.

08:00 25/7/2025

Nhìn lại 2 thập kỷ vươn mình của SkyWorld

Với phương châm “Make living better”, SkyWorld khẳng định vị thế tiên phong trong gần 2 thập kỷ, không chỉ Malaysia mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế như Việt Nam.

11:00 19/3/2025

Thêm loạt căn hộ 2 tỷ đồng ở Bình Dương

Nguồn cung căn hộ vừa túi tiền tại TP.HCM ngày càng thu hẹp, thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển sang Bình Dương, nơi có nhiều dự án mới đang mở bán với giá được cho là phải chăng.

06:00 21/3/2025

Anh Nguyễn

SkyWorld Malaysia mua quỹ đất An Thuận Phát Tp. Hồ Chí Minh CTCP Nam Việt quỹ đất Việt Nam đại gia Malaysia căn hộ TP.HCM Bình Dương

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

