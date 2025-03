Thêm loạt căn hộ 2 tỷ đồng ở Bình Dương

Nguồn cung căn hộ vừa túi tiền tại TP.HCM ngày càng thu hẹp, thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển sang Bình Dương, nơi có nhiều dự án mới đang mở bán với giá được cho là phải chăng.

Theo thống kê của Savills, trong quý IV/2024, giá trung bình căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt 91 triệu đồng/m2, chủ yếu do nguồn cung tập trung vào phân khúc hạng sang. Tính chung cả năm, mức giá trung bình vào khoảng 70 triệu đồng/m2.

Chuyên gia tại đây nhận định sự khan hiếm của căn hộ vừa túi tiền khiến nhiều người mua có ngân sách hạn chế phải tìm đến các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An, nơi giá căn hộ dao động 30-40 triệu đồng/m2.

"Điều này góp phần thúc đẩy giao dịch tại Bình Dương tăng mạnh, với hơn 7.000 căn hộ được bán ra, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước", bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M tại Savills cho biết.

Nguồn cung mới đổ bộ, giá 30-40 triệu đồng/m2

Thực tế, ghi nhận của Tri Thức - Znews cho thấy nguồn cung căn hộ sơ cấp dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM đang ngày càng nhỏ giọt, khiến việc sở hữu một căn hộ khoảng 3 tỷ đồng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, tại Bình Dương, người mua có thể tiếp cận các căn hộ phù hợp gia đình trẻ với mức giá khoảng 2 tỷ đồng .

Đơn cử, tháng 4 tới, liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia - TT Capita - Koterasu Group sẽ công bố giỏ hàng đợt 3 dự án TT Avio tại Dĩ An với giá khoảng 32 triệu đồng/m2, sau hai đợt trước đó có mức giá từ 30 triệu đồng/m2.

Dự án này sẽ cung cấp 2.000 căn hộ, diện tích từ 40 m2 cho căn 1 phòng ngủ đến 82 m2 cho căn hộ 3 phòng ngủ, với mức giá dao động từ hơn 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng mỗi căn. Trong đó, hơn 50% là căn hộ dưới 2 tỷ đồng .

Hiện dự án đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn tất kết cấu móng vào tháng 3, thi công sàn hầm B2 vào tháng 4 và bàn giao vào năm 2027.

Gần đó, Phú Đông Group đang chào bán căn hộ tại dự án Phú Đông SkyOne với giá khoảng 31 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, khoảng 75% căn hộ tại đây có diện tích 55-62 m2 với giá dao động 1,5- 1,8 tỷ đồng /căn.

Được xây trên khu đất 6.000 m2, dự án này bao gồm 2 tháp căn hộ cao 29 tầng với gần 800 căn hộ.

Nhiều dự án căn hộ sơ cấp tại Bình Dương đang mở bán với mức giá dao động 30-40 triệu đồng/m2. Ảnh: Duy Hiệu.

Cùng khu vực, Tập đoàn Bcons vừa cho biết 4 tháp của dự án Bcons City là Bcons City, Green Emerald B1 và B2, Green Sapphire đang trong quá trình hoàn thiện nội thất, dự kiến bàn giao căn hộ cuối năm nay.

Trong đó, các căn hộ tại tháp Green Sapphire được bán với giá từ 38 triệu đồng/m2 và vẫn duy trì mức giá 1,6- 2 tỷ đồng một căn.

Gần đây nhất, An Gia cũng vừa ra mắt dự án The Gió Riverside tại Dĩ An, dự án được giới thiệu với giá trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Ở TP Thuận An, dự án "Nam tiến" đầu tiên của chủ đầu tư A&T Group là A&T Sky Garden cũng vừa chính thức đủ điều kiện mở bán. Chủ đầu tư cho biết dự án đang thi công đến tầng 19 và dự kiến bàn giao đến tay cư dân vào năm 2026.

Theo thông tin trước đó, căn hộ tại dự án này ra mắt với giá từ 32 triệu đồng/m2. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 45 m2 có giá khoảng 1,4 tỷ đồng nhưng chỉ chiếm 20% tổng số căn hộ, trong khi căn 2 phòng ngủ có giá trên 2 tỷ đồng .

Ngoài ra, những căn hộ tại The Emerald 68 - dự án thứ hai của chủ đầu tư Lê Phong, hợp tác cùng Coteccons tại TP Thuận An - cũng sắp mở bán đợt 3 với mức giá dao động 42-46 triệu đồng/m2.

Làm sao phát triển những dự án vừa túi tiền?

Trên thực tế, việc tìm quỹ đất để phát triển các dự án vừa túi tiền không dễ dàng. Ông Nguyễn Đình Trường, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư TT Capital cho biết để đảm bảo giá bán hợp lý cho dự án TT Avio, doanh nghiệp đã tìm kiếm quỹ đất tại các khu vực lân cận TP.HCM nhằm tối ưu chi phí.

Bên cạnh vị trí, TT Capital cũng tập trung tối ưu hóa chi phí từ thiết kế đến thi công, thay vì cắt giảm chất lượng.

Mặt khác, ông Trường cho biết khách hàng còn được áp dụng chính sách trả góp 9 triệu đồng/tháng. "Đây là dự án đầu tay của liên doanh. Vì thế, mọi tâm huyết và nguồn lực, chúng tôi dành trọn cho dự án", ông nhấn mạnh.

Liên doanh Nhật Bản này hiện đã công bố kế hoạch đầu tư 150 triệu USD trong 5 năm tới, đặt mục tiêu phát triển khoảng 1.000 căn hộ mỗi năm ở phân khúc vừa túi tiền. Theo ông Trường, các dự án trong chiến lược này sẽ tập trung vào các khu vực vệ tinh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, nơi có hạ tầng giao thông thuận tiện và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng.

"Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm quỹ đất tại những khu vực này để triển khai các dự án tiếp theo, đảm bảo các yếu tố vị trí và kết nối giao thông thuận tiện cho khách hàng", vị này nói.

Tương tự, đại diện An Gia cho biết công ty vẫn duy trì chiến lược phát triển dòng sản phẩm trung cấp tại TP.HCM và khu vực giáp ranh. Doanh nghiệp đánh giá đây là phân khúc có tỷ trọng người mua lớn nhất trên thị trường, với mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Một số chủ đầu tư ưu tiên tìm kiếm quỹ đất giá tầm trung ở TP.HCM hoặc các khu vực vệ tinh để làm sản phẩm vừa túi tiền (trong ảnh là khu đất xây dựng dự án The Gió Riverside hồi giữa năm ngoái). Ảnh: Quỳnh Danh.

Để hiện thực hóa chiến lược này, An Gia không chỉ mở rộng quỹ đất thông qua M&A mà còn ưu tiên các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giúp rút ngắn thời gian triển khai.

Ngoài ra, công ty đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức và quỹ đầu tư quốc tế từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc... nhằm đa dạng hóa nguồn vốn phát triển dự án.

"Chúng tôi không chạy theo thị trường một cách cảm tính, không mua quỹ đất hay mua dự án bằng mọi giá. Công ty sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để làm sao khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua", đại diện An Gia nhận định.

Theo bà Giang Huỳnh, phần lớn người mua chung cư tại Bình Dương là các gia đình trẻ làm việc ở TP.HCM nhưng chưa đủ tài chính để sở hữu nhà tại TP, nên phải tìm đến các khu vực lân cận có kết nối giao thông thuận tiện. "Nhóm khách hàng này chấp nhận di chuyển xa để có mức giá tốt hơn," bà nhận định.

Bên cạnh đó, một số người mua nhắm đến mục đích đầu tư, bao gồm cho thuê hoặc đầu tư dài hạn.

Thực tế, bà tiết lộ số lượng người mua đến từ Bình Dương chiếm tỷ trọng nhỏ.

Theo dự báo từ Savills Việt Nam, từ nay đến 2027, Bình Dương sẽ có khoảng 20.000-24.000 căn hộ thương mại được triển khai, chủ yếu thuộc phân khúc trung và cao cấp, với mức giá trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, đơn vị này cũng lưu ý giá bất động sản tại Bình Dương sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới, đặc biệt tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, kéo theo áp lực gia tăng về nhu cầu nhà ở.