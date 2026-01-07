Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

TP.HCM muốn hoàn thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào 2027

  • Thứ tư, 7/1/2026 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết TP quyết tâm hoàn thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào năm 2027 để tạo không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Năm 2026, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10% để hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính do Bộ Tài chính tổ chức, phát biểu tại điểm cầu TP.HCM, ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - nêu một số kết quả quan trọng mà TP đạt được trong năm qua.

Theo đó, GRDP quý IV/2025 của TP.HCM tăng 9,03% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong năm và cao hơn đáng kể so với các quý trước đó (quý I tăng 5,81%; quý II tăng 7,24%; quý III tăng 8,11%). Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, GRDP quý IV tăng 9,12%.

Đà tăng trưởng tích cực của quý IV đã góp phần thúc đẩy GRDP TP trong cả năm 2025 tăng 7,53%; nếu không tính dầu khí thì mức tăng đạt 8,03%. Quy mô GRDP năm 2025 theo giá hiện hành đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng.

GRDP bình quân đầu người TP ước đạt 8.755 USD. Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 800.000 tỷ đồng, vượt 19% dự toán Trung ương giao và cao nhất cả nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỷ USD.

Về đầu tư công, tính đến đầu tháng 1/2026, TP.HCM đã giải ngân hơn 89.800 tỷ đồng, đạt khoảng 74% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (31/1/2026), tỷ lệ giải ngân có thể đạt khoảng 95%.

Song song đó, 712/838 công trình, dự án, khu đất vướng mắc đã được tháo gỡ hoặc có kết luận định hướng xử lý, những dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 131.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 22.044 ha.

Trong năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. Để làm được điều này, Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh cho biết TP xác định ba đột phá chiến lược gồm Trung tâm Tài chính Quốc tế, đường sắt đô thị và khu thương mại tự do.

Đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế, ông Vinh cho biết trên cơ sở các Nghị định được Chính phủ ban hành, TP.HCM đã triển khai, chủ động chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất, nhân lực điều hành.

"TP quyết tâm hoàn thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào năm 2027 để tạo không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế", lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết TP hiện đã tiếp cận 50 nhà đầu tư như Nasdaq, VietinBank, FPT... Trong thời gian tới, việc vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ giúp TP.HCM phát triển, lan tỏa cho vùng động lực phía Nam và cả nước.

Về đường sắt đô thị, ông Vinh cho biết việc huy động nguồn lực lớn cho các dự án đặt ra áp lực không nhỏ. Do đó, TP tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác công - tư, triển khai các dự án theo hình thức TOD để huy động nguồn lực.

TP.HCM dự kiến ưu tiên khoảng gần 31 tỷ USD để hoàn thành 9 tuyến metro trước năm 2035, đồng thời lập Tổng công ty Đường sắt đô thị để quản lý đầu tư, vận hành các tuyến metro và khai thác bất động sản trong khu vực nhà ga metro.

Về khu thương mại tự do, TP đặt mục tiêu thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, quy mô tối thiểu 100 triệu USD/dự án, qua đó thúc đẩy phát triển khu thương mại tự do. Dự kiến khu thương mại tự do là động lực tăng trưởng quan trọng, có thể đóng góp thêm 1,5-2% GRDP cho TP thời gian tới.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Đề xuất khởi công metro số 2, cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 ngày 15/1

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND TP chấp thuận khởi công đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và siêu dự án Rạch Chiếc vào ngày 15/1.

24:1447 hôm qua

Đường 2.000 tỷ ở khu đông TP.HCM sau 9 tháng thi công mở rộng

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang được đẩy nhanh tiến độ trong những ngày đầu năm, với kỳ vọng sớm hoàn thành nhằm giảm áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái và phía đông TP.HCM.

29:1767 hôm qua

TP.HCM còn chung cư giá dưới 35 triệu đồng/m2

Các dự án căn hộ có giá dưới 35 triệu/m2 ở TP.HCM chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung. Tuy nhiên, phần lớn đã hình thành từ lâu, cư dân sống ổn định, hoạt động môi giới không sôi động.

37:2224 hôm qua

Hồng Nhung

trung tâm tài chính TP.HCM Nasdaq TP.HCM Nguyễn Công Vinh khu thương mại đường sắt đô thị tuyến metro

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

Đọc tiếp

TP.HCM thu ngan sach nhieu chua tung thay hinh anh

TP.HCM thu ngân sách nhiều chưa từng thấy

11:04 4/1/2026 11:04 4/1/2026

0

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM vượt mốc 800.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao và xếp top 1 cả nước.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý