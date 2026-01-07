TP.HCM muốn hoàn thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào 2027

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết TP quyết tâm hoàn thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào năm 2027 để tạo không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Năm 2026, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10% để hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính do Bộ Tài chính tổ chức, phát biểu tại điểm cầu TP.HCM, ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - nêu một số kết quả quan trọng mà TP đạt được trong năm qua.

Theo đó, GRDP quý IV/2025 của TP.HCM tăng 9,03% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong năm và cao hơn đáng kể so với các quý trước đó (quý I tăng 5,81%; quý II tăng 7,24%; quý III tăng 8,11%). Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, GRDP quý IV tăng 9,12%.

Đà tăng trưởng tích cực của quý IV đã góp phần thúc đẩy GRDP TP trong cả năm 2025 tăng 7,53%; nếu không tính dầu khí thì mức tăng đạt 8,03%. Quy mô GRDP năm 2025 theo giá hiện hành đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng .

GRDP bình quân đầu người TP ước đạt 8.755 USD . Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 800.000 tỷ đồng , vượt 19% dự toán Trung ương giao và cao nhất cả nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỷ USD , kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỷ USD .

Về đầu tư công, tính đến đầu tháng 1/2026, TP.HCM đã giải ngân hơn 89.800 tỷ đồng , đạt khoảng 74% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (31/1/2026), tỷ lệ giải ngân có thể đạt khoảng 95%.

Song song đó, 712/838 công trình, dự án, khu đất vướng mắc đã được tháo gỡ hoặc có kết luận định hướng xử lý, những dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 131.000 tỷ đồng , quy mô khoảng 22.044 ha.

Trong năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. Để làm được điều này, Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh cho biết TP xác định ba đột phá chiến lược gồm Trung tâm Tài chính Quốc tế, đường sắt đô thị và khu thương mại tự do.

Đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế, ông Vinh cho biết trên cơ sở các Nghị định được Chính phủ ban hành, TP.HCM đã triển khai, chủ động chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất, nhân lực điều hành.

"TP quyết tâm hoàn thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào năm 2027 để tạo không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế", lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết TP hiện đã tiếp cận 50 nhà đầu tư như Nasdaq, VietinBank, FPT... Trong thời gian tới, việc vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ giúp TP.HCM phát triển, lan tỏa cho vùng động lực phía Nam và cả nước.

Về đường sắt đô thị, ông Vinh cho biết việc huy động nguồn lực lớn cho các dự án đặt ra áp lực không nhỏ. Do đó, TP tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác công - tư, triển khai các dự án theo hình thức TOD để huy động nguồn lực.

TP.HCM dự kiến ưu tiên khoảng gần 31 tỷ USD để hoàn thành 9 tuyến metro trước năm 2035, đồng thời lập Tổng công ty Đường sắt đô thị để quản lý đầu tư, vận hành các tuyến metro và khai thác bất động sản trong khu vực nhà ga metro.

Về khu thương mại tự do, TP đặt mục tiêu thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, quy mô tối thiểu 100 triệu USD /dự án, qua đó thúc đẩy phát triển khu thương mại tự do. Dự kiến khu thương mại tự do là động lực tăng trưởng quan trọng, có thể đóng góp thêm 1,5-2% GRDP cho TP thời gian tới.