TP.HCM thu ngân sách nhiều chưa từng thấy

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM vượt mốc 800.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao và xếp top 1 cả nước.

TP.HCM giữ vị trí số một cả nước về hoạt động thu ngân sách năm 2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu của Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP.HCM lũy kế đến hết ngày 31/12/2025 đã đạt 800.043 tỷ đồng , vượt 19% so với dự toán Trung ương giao và cao hơn 15% so với dự toán HĐND TP giao.

Số thu kỷ lục này giúp TP.HCM giữ vị trí số một cả nước về thu ngân sách năm 2025, đồng thời là năm đầu tiên số thu này vượt mốc 800.000 tỷ đồng . Đứng thứ hai là TP Hà Nội với số thu 704.579 tỷ đồng .

Xét theo cơ cấu nguồn thu của TP.HCM, khoản thu nội địa trên địa bàn gây bất ngờ khi đạt 574.240 tỷ đồng , vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch. Con số này cao hơn 27% dự toán Trung ương giao ( 452.870 tỷ đồng ) và vượt 21% dự toán HĐND TP giao ( 475.457 tỷ đồng ).

Ngoài ra, TP.HCM có các khoản thu đang hạch toán vào ngân sách với tổng giá trị 8.331 tỷ đồng ; trong đó, thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện theo Công văn số 6480/CT-TMĐT ngày 31/12/2025 của Cục Thuế đạt 6.987 tỷ đồng .

Khoản ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất và tiền thuê đất do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và được khấu trừ theo quy định là 1.334 tỷ đồng .

Thu từ dầu thô của TP.HCM trong năm 2025 ghi nhận là 45.257 tỷ đồng , đạt 92% dự toán Trung ương và dự toán HĐND TP giao. Thu xuất nhập khẩu là 179.740 tỷ đồng , vượt 6% dự toán Trung ương giao và vượt 5% dự toán HĐND TP giao.

Ngoài ra, năm 2025, TP.HCM cũng ghi nhận khoản thu từ viện trợ và huy động đóng góp trên địa bàn đạt 806 tỷ đồng .

Tại Hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh kết quả thu ngân sách năm 2025 chính là bệ phóng quan trọng để TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với những yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong năm 2026 và các năm tiếp theo, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Năm 2026, TP.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 804.775 tỷ đồng , chiếm gần 32% tổng thu ngân sách cả nước.