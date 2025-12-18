Thu 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe trong năm 2025

Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động đấu giá biển số xe thu được khoảng 5.200 tỷ đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Một biển số ngũ quý 8 từng trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 18/12, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, trong năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe thu được khoảng 5.200 tỷ đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước. Nhiều biển số ô tô ngũ quý được người dân lựa chọn trả giá hàng chục tỷ đồng.

Tính từ khi triển khai đấu giá biển số xe (năm 2023) đến nay, tổng số tiền thu được đạt khoảng 9.600 tỷ đồng .

Lãnh đạo Cục CSGT vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 9, với tổng số hơn 2,52 triệu biển số của 34 địa phương.

Trong số các biển số được niêm yết, có khoảng 591.000 biển số ô tô và hơn 1,9 triệu biển số xe máy.

Các biển số này đã được niêm yết trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục CSGT theo quy định.

Sau 1 tháng niêm yết, Cục CSGT sẽ phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - VPA tổ chức đấu giá phiên 9.

Theo đại diện Cục CSGT, hiện nay các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức đấu giá phiên 8.

Phiên đấu giá biển số xe thứ 8 được bắt đầu từ 20/10, và tính đến nay đã đấu giá thành gần 46.000 biển với tổng số tiền gần 1.700 tỷ đồng .