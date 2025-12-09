Kinh tế TP.HCM năm 2025 ước tăng hơn 8%

Theo UBND TP.HCM, GRDP năm 2025 ước tăng trưởng hơn 8,03%; thu ngân sách đạt 748.438 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu từ tháng 10.

GRDP năm 2025 của TP.HCM ước tăng khoảng 8,03%. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 9/12, HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 6 khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm), kéo dài đến hết ngày 10/12.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp, năm 2025, ước tính tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,03%. Tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỷ đồng , chiếm 23,5% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 của TP.HCM ước đạt 8.066 USD . Trong đó, khu vực TP.HCM cũ thấp nhất với 7.947 USD ; Bình Dương đạt 8.554 USD và Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất 14.139 USD (tính cả dầu khí).

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước của TP.HCM năm nay ước đạt 748.438 tỷ đồng , tăng 9,6% so với cùng kỳ, đóng góp 31,2% cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao từ tháng 10.

Hiện, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 90% cơ cấu kinh tế của TP.HCM.

Năm 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của TP.HCM tăng trưởng tốt, thể hiện sự phục hồi rõ rệt của nền kinh tế.

Tăng mạnh nhất là du lịch, với tổng doanh thu ước đạt 260.000 tỷ đồng , tăng 36,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,5%; doanh thu hoạt động ngành vận tải tăng 14,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9%...

Cũng trong năm nay, có 59.750 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng . Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 8,1 tỷ USD , tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, HĐND TP.HCM sẽ nghe và thảo luận kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 là “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kỳ họp cũng sẽ dành thời lượng thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời về những vấn đề gắn với đời sống dân sinh, an toàn thực phẩm, các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông…

"HĐND TP.HCM yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm 'nói đi đôi với làm', không né tránh, không hình thức", Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị.

Ông Võ Văn Minh chia sẻ đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm thành phố tập trung hoàn thành năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đây cũng là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, gắn với nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, phát triển TP.HCM nhanh, bền vững, vì cả nước và cùng cả nước; đồng thời triển khai các nghị quyết mới của Trung ương, của Thành ủy, hoàn thành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.