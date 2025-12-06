Người dân chi tiêu để thể hiện bản thân, cơ hội nào cho doanh nghiệp?

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ giàu năng lực và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu có thể tạo đà để khai thác "mỏ vàng" kinh tế lifestyle.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Đó là chia sẻ của ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, tại hội thảo "Kinh tế lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM tổ chức.

Kinh tế lifestyle là mô hình kinh tế đang hình thành mạnh mẽ tại Việt Nam khi người tiêu dùng chuyển dịch từ mua để dùng sang mua để thể hiện bản thân, ưu tiên cá nhân hóa và trải nghiệm.

Ông Thông nhấn mạnh kinh tế lifestyle luôn hiện hữu, nhưng mức độ "tiến hóa" khác nhau qua từng thế hệ. Ngày nay, người dùng không chỉ chi trả vì tính năng cơ bản của sản phẩm mà còn trả cho trải nghiệm, những giá trị vô hình.

Ông dẫn chứng một điển hình thành công của kinh tế lifestyle ngày nay là Techcombank. Ngân hàng không chỉ quảng bá về các sản phẩm của doanh nghiệp, mà còn phối hợp tổ chức chương trình ca nhạc rất lớn, có tiếng vang. Trong khi trước đây, chẳng ai thấy mối liên hệ giữa sân khấu và ngân hàng, nhưng Techcombank đã "bắc cầu" cho mối liên hệ đó.

Khai thác "mỏ vàng" kinh tế lifestyle

Theo ông Thông, TP.HCM đang ở thời điểm chuyển giao thế hệ, với tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh và sức mua ngày càng ổn định.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bước vào kỷ nguyên mới với mức tăng trưởng hai con số, khiến người tiêu dùng tự tin hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Tất cả yếu tố này mở ra cơ hội để thành phố tự tin tiến vào nền kinh tế lifestyle.

Thực tế, doanh nghiệp cũng đang chuyển mình. Ông Thông dẫn ví dụ những năm trước, bột giặt OMO quảng bá thương hiệu gắn liền với hình ảnh "đánh bay vết bẩn", "sạch thơm như mới", "trắng sáng"..., nhưng ngày nay OMO nói về câu chuyện trồng cây, giá trị xanh.

TS Phan Bảo Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận thấy nhiều doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị và thay đổi rất tốt để phát triển theo hướng kinh tế lifestyle.

Theo ông, các doanh nghiệp nhỏ cũng hoàn toàn có thể thực hiện những bước đi tương tự để bắt kịp xu hướng này. Thay vì chi nhiều tiền cho nghiên cứu thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng nhóm nhân sự trẻ - những người thuộc khách hàng mục tiêu - để lắng nghe, nghiên cứu và từ đó xây dựng các mẫu tiêu chuẩn chung.

Ông Giang nhấn mạnh thêm việc đưa mục tiêu phát triển bền vững vào định hướng kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt kịp tốc độ phát triển của kinh tế lifestyle. Những yếu tố xanh, sạch không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn giúp khách hàng tạo sự khác biệt, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, bền vững.

Hình thành hệ sinh thái sản phẩm

PGS.TS Đinh Tiên Minh, Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Marketing - Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM, nhận định kinh tế lifestyle là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Bởi ngoài giúp đa dạng hoá nền kinh tế, kinh tế lifestyle còn xây dựng bản sắc đô thị, xa hơn là nâng cao chất lượng sống của xã hội.

Vị chuyên gia trích dẫn báo cáo "Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt" (McKinsey), cho thấy đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu.

"Khi đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng 'cho đủ sống' sang tiêu dùng để khẳng định phong cách sống", PGS.TS Minh nói.

PGS.TS Đinh Tiên Minh, Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Marketing - Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng cần thiết phải xây dựng hệ sinh thái sản phẩm. Ảnh: BTC.

Ông nhấn mạnh phong cách sống có tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng. Khách hàng mua sắm để hiện thực hóa quan niệm sống, dẫn tới hệ quả bắt buộc phải hình thành "hệ sinh thái sản phẩm" riêng biệt.

Điều này thể hiện qua việc đồng bộ hóa các lựa chọn tiêu dùng nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân thống nhất và ảnh hưởng đến cách đánh giá thương hiệu, từ đó thay đổi toàn bộ trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Lê Trí Thông, kinh nghiệm quốc tế cho thấy tư duy hệ sinh thái là yếu tố quyết định thành công.

Ông dẫn chứng Hàn Quốc phát triển hệ sinh thái K-pop, gồm điện ảnh - mỹ phẩm - công nghệ, tạo hiệu ứng cộng hưởng và nâng cao giá trị xuất khẩu văn hóa. Đến nay, xuất khẩu nội dung Hàn Quốc hàng năm đạt 16 tỷ USD . Văn hóa Hàn Quốc đã phát triển vượt ra khỏi một xu hướng để trở thành một ngành công nghiệp tương lai kết hợp sở hữu trí tuệ, cộng đồng người hâm mộ và các nền tảng.

Trong khi đó, Singapore kết hợp giáo dục, tài chính và công nghệ sáng tạo để trở thành trung tâm dịch vụ cao cấp của châu Á. Hay Thái Lan đẩy mạnh kinh tế trải nghiệm, từ du lịch, khách sạn đến ẩm thực và sức khỏe toàn diện.

Trong dòng chảy ấy, Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, có lợi thế rất lớn để thu hút tri thức, vốn và chuẩn mực sáng tạo mới.

"Tuy nhiên, chỉ khi thành phố có chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của chính quyền, nền kinh tế sáng tạo mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP.HCM", ông nhấn mạnh.