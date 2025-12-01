Doanh nghiệp Canada tìm đường vào Việt Nam

Nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định và sức mua cải thiện, Việt Nam được APF Canada đánh giá là thị trường tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp Canada đang hướng đến.

APF Canada nhận định Việt Nam được xem là "ngôi sao đang lên" không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ bên lề sự kiện "Momentum Ho Chi Minh City" do Quỹ châu Á - Thái Bình Dương của Canada (APF Canada) tổ chức mới đây, ông Barrett Bingley, Giám đốc khu vực châu Á của APF Canada nhận định Việt Nam hiện được xem là "ngôi sao đang lên" không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Điểm đến thuận lợi

Theo ông, một trong những yếu tố thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là GDP bình quân đầu người tăng đáng kể, đã vượt ngưỡng 5.000 USD /người.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có dân số lớn và tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng thực chất, khác với một số quốc gia châu Á nơi tầng lớp này chỉ được nhắc đến như một xu hướng. "Tại Việt Nam, sự phát triển của tầng lớp trung lưu diễn ra rõ ràng và dễ nhận thấy", ông bổ sung.

Ông Bingley cho biết cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Canada đặc biệt quan tâm đến Việt Nam bởi Chính phủ luôn tích cực tham gia các hiệp định thương mại quan trọng, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Việt Nam là điểm đến thuận lợi cho các nước đã ký CPTPP và các quốc gia ASEAN khác nhờ sở hữu mạng lưới các hiệp định thương mại đa dạng", ông nói.

Song song đó, xu hướng "Trung Quốc + 1" đang thúc đẩy nhiều doanh nghiệp quốc tế dịch chuyển sản xuất và Việt Nam nổi lên như lựa chọn hàng đầu.

Theo ông, thị trường Việt Nam nằm trong nhóm "rất quan trọng" đối với Canada trong một số lĩnh vực, bởi hai nền kinh tế có những điểm tương đồng và khác biệt mang tính tương hỗ.

Ông Barrett Bingley, Giám đốc khu vực châu Á của APF Canada tại Momentum Ho Chi Minh City. Ảnh: BTC.

Cụ thể, Canada có diện tích rộng lớn, thế mạnh về năng lượng và khoáng sản, dân số chỉ hơn 40 triệu người với tầng lớp trung lưu thu nhập cao và chi phí lao động đắt đỏ, trong khi Việt Nam có dân số đông, mật độ đô thị hóa cao, chi phí lao động cạnh tranh và năng lực sản xuất - chế biến mạnh.

Điều này giúp hai nước hiếm khi cạnh tranh trực tiếp mà chủ yếu hỗ trợ lẫn nhau trong chuỗi cung ứng, từ thực phẩm, nguyên liệu đến các mặt hàng mà bên kia cần nhưng không tự sản xuất.

Ông Bingley cho biết từ khi CPTPP có hiệu lực, giao thương song phương tăng trưởng rõ rệt. Giai đoạn 2019-2024, xuất khẩu hàng hóa Canada sang Việt Nam tăng gần gấp đôi, còn xuất khẩu dịch vụ tăng 17%.

Hiện kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đã vượt mốc 1 tỷ USD mỗi năm, với các mặt hàng tiêu biểu như đậu nành, thịt bò và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác...

Tuy vậy, ông cũng lưu ý cán cân thương mại hai nước hiện lệch đáng kể, khi giá trị Việt Nam xuất khẩu sang Canada gần gấp 8 lần chiều ngược lại.

Ứng dụng khoa học để tránh những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Theo APF Canada, nông nghiệp - thực phẩm hiện được xem là "ngôi sao sáng" trong quan hệ thương mại Canada - Việt Nam. Canada nhiều năm liền cung cấp ổn định cho Việt Nam các mặt hàng như lúa mì, lúa mạch, men và đặc biệt là nguồn di truyền động vật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đàn vật nuôi.

Ông Barrett Bingley nhận định khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tiếp tục tăng, nhu cầu tiêu dùng có thể tiến gần mô hình Singapore - thị trường vốn hấp thụ mạnh các sản phẩm giá trị cao từ Canada.

Tại sự kiện, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cũng nhấn mạnh cam kết của Canada trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp - thực phẩm dựa trên thị trường và phát triển bền vững. Theo ông, khi ngành bán lẻ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam mở rộng, nhu cầu về chuỗi cung ứng đáng tin cậy sẽ tăng nhanh, và Canada hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhờ thế mạnh trong sản xuất, công nghệ và quản trị chất lượng.

Bổ sung góc nhìn này, bà Diedrah Kelly, Giám đốc Văn phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho biết chuyên môn nông nghiệp của Canada có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc phát triển, đổi mới mạnh mẽ hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Bà Diedrah Kelly (người thứ hai từ trái sang) trao đổi cùng các doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Theo bà, Canada mang đến những lợi thế trực tiếp phục vụ quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Điều này giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, đơn giản hóa yêu cầu tuân thủ và dễ dàng tiếp cận các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU hay Bắc Mỹ.

Bà Kelly nhấn mạnh năng lực khoa học - công nghệ nông nghiệp của Canada trong việc cung cấp các giải pháp nâng cao khả năng chống chịu và hiệu suất sản xuất. Những ứng dụng này được thiết kế cho điều kiện khí hậu khắc nghiệt và có thể phù hợp với các thách thức của Việt Nam.

Song song đó, bà cũng đề xuất một số hướng mở rộng được đánh giá có tiềm năng thương mại cao trong giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương. Nổi bật trong đó là mô hình Trung tâm canh tác thông minh thích ứng khí hậu, nơi Canada có thể giới thiệu các công nghệ như tưới tiêu thông minh, nông nghiệp chính xác và chiến lược phân bón bền vững.

Nếu trung tâm này được triển khai, bà cho rằng Canada có thể hỗ trợ mạnh mẽ quá trình thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu và củng cố mục tiêu an ninh lương thực quốc gia...

Đại diện APF Canada cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội nghị Canada-in-Asia (CIAC26) vào cuối năm nay tại Singapore để chuyển từ giai đoạn hiểu sang hành động thực chất.

Theo bà Kelly, đây nên được xem là điểm khởi đầu cho sự hợp tác sâu rộng hơn, mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững và mang lại lợi ích cho nhà sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai quốc gia.