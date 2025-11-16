Phó thủ tướng đề nghị tập đoàn Trung Quốc tăng đầu tư vào Việt Nam

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa tiếp ông Dương Vệ Đông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Thiết (Trung Quốc) cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Tô.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Dương Vệ Đông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Thiết (Trung Quốc). Ảnh: VGP/Trần Mạnh.

Tại cuộc gặp, ông Dương Vệ Đông cho biết Tập đoàn Hoa Thiết đã trao đổi, hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam triển khai nghiên cứu nhiều dự án hạ tầng lớn như dự án đại lộ và cảnh quan Sông Hồng; dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Cạn; dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2… Đồng thời, Hoa Thiết cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với Tập đoàn Đèo cả trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ và quản lý dự án; ký kết thỏa thuận, trở thành cổ đông chiến lược của Công ty CP Tư vấn xây dựng 2AZ.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thiết bày tỏ tin tưởng cùng với quá trình hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các công nghệ tiên tiến của tập đoàn sẽ sớm được triển khai và ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam.

Ông Dương Vệ Đông cùng Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Tô tại Bắc Kinh và lãnh đạo một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng; đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao; công nghệ máy bay không người lái; công nghệ AI, chuyển đổi số...

Đáp lại, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc hoan nghênh Tập đoàn Hoa Thiết và Tập đoàn Đèo Cả đã hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thiết kế, chuyển giao công nghệ, thi công, ứng dụng AI trong quản lý, vận hành hệ thống cầu đường.

Phó thủ tướng cho biết địa hình Việt Nam nhiều rừng núi, bị chia cắt bởi nhiều con suối, dòng sông; khí hậu lại thường xuyên xảy ra bão lũ, ngập lụt… Để phòng chống sạt lở đường giao thông do bão tố, mưa lũ và tiết kiệm chi phí vận chuyển thì các con đường phải đi thẳng, gặp núi phải xuyên núi, gặp đèo xuyên đèo, qua sông, qua suối, qua khe núi phải bắc cầu.

Nhấn mạnh các doanh nghiệp Trung Quốc có khoa học, công nghệ tiên tiến, máy móc, thiết bị hiện đại và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thi công đường hầm, cầu đường, xây dựng nhà cao tầng… Phó thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Tô sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, triển khai ứng dụng, chuyển giao những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất, qua đó tạo ra năng suất lao động cao hơn, hợp tác lâu dài, bền vững hơn.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định Chính phủ sẽ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp các nước, bao gồm doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật 2 nước và quốc tế. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp uy tín của Trung Quốc như Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Giang Tô đầu tư vào Việt Nam với các dự án lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam.