Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Luxshare-ICT tăng đầu tư ở Việt Nam

Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Luxshare-ICT tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, bán dẫn...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chiều 15/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao và hoan nghênh Tập đoàn Luxshare-ICT quan tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong 10 năm qua, với tổng vốn đầu tư hơn 1,8 tỷ USD , tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Cảm ơn những đánh giá tích cực của ông Vương Lai Thắng về triển vọng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định chính trị-xã hội, tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ chính trị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư cho rằng đây là những điều kiện và nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước hoàn toàn yên tâm tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác, cùng gặt hái những thành công, góp phần củng cố sự gắn kết về lợi ích giữa hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ tầm nhìn phát triển và vị trí quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc tạo ra động lực mới, thúc đẩy đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư, hợp tác và thành công tại Việt Nam, sẽ dành mọi điều kiện thuận lợi và đối xử bình đẳng với tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch và tiện lợi hơn.

Tổng Bí thư nêu một số ưu tiên để Luxshare-ICT tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, phát triển ngành bán dẫn; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Phó chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT Vương Lai Thắng bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp; báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả kinh doanh và phát triển của Tập đoàn; nhấn mạnh Tập đoàn luôn coi Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng nhất trong số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Tập đoàn đầu tư ở nước ngoài.

Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare-ICT khẳng định luôn chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho các kỹ sư, nhân lực của Việt Nam với tỉ lệ bản địa hóa nhân sự của Tập đoàn luôn đứng hàng đầu trong các doanh nghiệp nước ngoài.