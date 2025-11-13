Tập đoàn điện tử Đài Loan rót thêm 200 triệu USD vào Việt Nam

Tập đoàn Liteon Technology của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ đầu tư thêm 200 triệu USD vào thị trường Việt Nam.

HĐQT Liteon Technology đã thông qua việc rót thêm 200 triệu USD để tăng vốn tại Công ty TNHH Liteon Việt Nam. Ảnh: The Investor.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư vào cuối tháng 10, Liteon Technology cho biết HĐQT đã phê duyệt việc rót thêm 200 triệu USD vào một công ty con ở Việt Nam nhằm mở rộng công suất, như một phần trong nỗ lực củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi và gia tăng hiện diện trên toàn cầu của tập đoàn điện tử Đài Loan (Trung Quốc).

Hồ sơ gửi đến Sàn Chứng khoán Đài Loan (TWSE) cho thấy công ty con này là Công ty TNHH Liteon Việt Nam, trụ sở tại Hải Phòng.

Liteon Việt Nam thành lập năm 2013 với 100% vốn đầu tư từ Đài Loan, chuyên sản xuất bản mạch điện tử, đóng gói lắp ráp và hoàn thiện đầu máy in, scan, module wifi và linh kiện điện tử... Hiện, đây là một trong những đối tác của các thương hiệu nổi tiếng như ASUS, Amazon, Sony, Samsung...

Thời gian qua, Liteon liên tục gia tăng đầu tư tại Việt Nam. Hôm 18/3, Liteon Technology cũng đã khởi công cơ sở sản xuất mới ở KCN Sông Khoai - Amata (Quảng Ninh), trên diện tích đất 30 ha và tổng vốn đầu tư 690 triệu USD . Dự án có quy mô 2 nhà máy cùng một tòa nhà văn phòng.

Nhà máy Liteon Quảng Ninh chuyên sản xuất các linh kiện điện tử máy tính, camera, thiết bị kết nối mạng không dây, bộ sạc xe điện... Theo lộ trình, dự án sẽ đi vào sản xuất giai đoạn 1 với công suất trên 64 triệu sản phẩm/năm ngay trong tháng 11 này.

Năm 2028, tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn tất đầu tư giai đoạn 2, đưa công suất đạt trên 95 triệu sản phẩm/năm. Đến năm 2030, Liteon dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án với tổng công suất gần 124 triệu sản phẩm/năm.

Vào tháng 4, Liteon cũng đã quyết định đầu tư thêm 25 triệu USD để mở rộng sản xuất tại Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch tuyển thêm lượng lớn chuyên gia, lao động.

Trước đó, tập đoàn đã rót 96 triệu USD vào nhà máy tại KCN VSIP Hải Phòng, với định hướng đưa cơ sở này trở thành nhà máy sản xuất thông minh với công nghệ 4.0, nhằm phục vụ khách hàng với mức độ tự động hóa, số hóa cao, kết hợp với các công nghệ tiên tiến dữ liệu lớn.

Liên quan đến tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 44,9 tỷ Đài tệ (tương đương 1,4 tỷ USD ), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Anson Chiu, Chủ tịch Liteon Technology, cho biết ngay từ đầu năm, doanh nghiệp đã xác định rõ chiến lược tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi và củng cố định hướng chiến lược dài hạn. Đây chính là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng trong năm.

Trong tương lai, tập đoàn tiếp tục nâng cấp mô hình kinh doanh, tăng giá trị sản phẩm, phát triển công nghệ cao và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, các sản phẩm mới cũng như kế hoạch mở rộng công suất sẽ được tập trung tại các thị trường Đài Loan, Việt Nam và Bắc Mỹ, với khả năng phân bổ công suất linh hoạt, giúp công ty đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường và duy trì đà tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ.