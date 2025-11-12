Vingroup sắp khởi công 'siêu đô thị' gần 18 tỷ USD ở Quảng Ninh

Bí thư Quảng Ninh kiểm tra dự án Hạ Long Xanh, yêu cầu hoàn thiện giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư khởi công dự án vào ngày 19/12 tới.

Theo Báo Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng vừa có chuyến kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và yêu cầu các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup để đảm bảo khởi công dự án vào ngày 19/12 sắp tới.

Dự án Hạ Long Xanh rộng hơn 4.100 ha, bao gồm gần 1.000 ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100 ha thuộc phường Hà An. Hiện phường Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; phường Hà An giải phóng mặt bằng đạt 81% (tương đương hơn 2.573 ha).

Đối với phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao, Vingroup đang triển khai san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng.

Theo Bí thư Quảng Ninh, Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị lớn nhất cả nước và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông cũng cho biết trong định hướng phát triển thời gian tới, khu vực dự án và các khu vực lân cận sẽ là trung tâm kết nối của hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường sắt tốc độ cao đã được định hướng đầu tư xây dựng.

Do đó, Bí thư Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng phải sớm nghiên cứu phương án kết nối giao thông đồng bộ, đảm bảo khai thác tối đa lợi thế phát triển của khu vực này trong dài hạn.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh vốn được khởi công từ tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm. Tuy nhiên thời gian qua, dự án gặp không ít vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp, điều chỉnh quy hoạch chi tiết… Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm gỡ vướng cho "siêu dự án" này.

Đến giữa tháng 10 vừa qua, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã thông qua quyết định nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD ), cao gần gấp đôi so với mức hơn 232.000 tỷ đồng công bố năm 2020.

Với quy mô vốn này, Hạ Long Xanh hiện là dự án bất động sản có tổng mức đầu tư lớn nhất của Vingroup.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm bất động sản, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người.

Đầu tháng tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 158 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành và khởi công các dự án quy mô lớn vào ngày 19/12 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2026-2030. Theo đó, mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Công điện nhấn mạnh các đơn vị liên quan cần đảm bảo hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ các dự án nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa dự án vào khởi công, khánh thành.