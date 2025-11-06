Cuộc đua phát triển siêu đô thị hàng nghìn ha ngày càng 'nóng'

Hàng loạt khu đô thị rộng hàng trăm đến hàng nghìn ha đang được các "ông lớn" bất động sản đồng loạt triển khai trên khắp cả nước.

Những năm 2000, Phú Mỹ Hưng được thành lập và từng bước phát triển khu đô thị rộng lớn nhất cả nước, đặt tại quận 7 cũ, TP.HCM. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng rộng 750 ha là biểu tượng của quy hoạch đô thị, cuộc sống thượng lưu không chỉ riêng tại TP.HCM mà còn của cả nước.

Vị trí số 1 về quy mô được Phú Mỹ Hưng nắm giữ hàng chục năm, cho đến khi Vinhomes Cần Giờ - một khu đô thị do Vingroup làm chủ đầu tư, rộng hơn 2.870 ha - khởi công hồi tháng 4.

Thực tế, cuộc đua phát triển đại đô thị đã bắt đầu diễn ra mạnh mẽ từ giai đoạn 2018. Các đại đô thị 200-400 ha liên tục được các tập đoàn bất động sản đề xuất, hứa hẹn cung cấp đa dạng sản phẩm, từ căn hộ cao tầng, nhà phố, biệt thự thấp tầng, đến shophouse, cộng với những cam kết hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - giao thông - tiện ích trước hoặc đồng thời với bàn giao nhà.

Tuy nhiên, phải đến 2 năm gần đây, đường đua mới thực sự trở nên nhộn nhịp. Những dự án trên 500 ha, thậm chí không ít dự án trên 1.000 ha, lần lượt xuất hiện gắn với tên tuổi của những "đại gia" ngành địa ốc.

Đại công trường lấn biển thi công Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi các "đại gia" chuyển hướng làm đại đô thị

Vingroup là cái tên đáng chú ý khi liên tiếp đề xuất phát triển các đại đô thị trên 200 ha. Sau giai đoạn triển khai các khu đô thị, các dự án riêng lẻ tại trung tâm Hà Nội, TP.HCM, năm 2018, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giới thiệu cùng lúc 3 đại đô thị gồm Vinhomes Vinhomes Grand Park (TP.HCM, rộng 271 ha), Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội, 420 ha) và Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội 280 ha).

Điểm chung của các đại đô thị là nằm ở những khu vực ven thành phố, phân khúc giá dễ tiếp cận. Ba đại đô thị này cũng mở ra giai đoạn bùng nổ các siêu đô thị quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha của Việt Nam.

Các năm sau đó, Vingroup tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển đại đô thị bằng việc triển khai, đề xuất hàng loạt khu đô thị quy mô lớn khắp cả nước. Doanh nghiệp gần như không còn phát triển các dự án đơn lẻ.

Ở phía Bắc, nhà phát triển bất động sản lớn nhất cả nước lần lượt khởi công thêm các khu đô thị ven Thủ đô như Vinhomes Ocean Park 2 (gần 460 ha), Vinhomes Ocean Park 3 (294 ha), Vinhomes Global Gate (385 ha), Vinhomes Đan Phượng (133 ha).

Trong danh sách dự án đề xuất đầu tư của Vingroup ở Hà Nội còn có một khu đô thị kết hợp sân golf rộng 1.470 ha ở Thanh Oai, hai khu đô thị ở Đông Anh cũ gồm Khu đô thị mới tại xã Liên Hà, xã Thụy Lâm rộng 708 ha và Khu đô thị mới tại xã Bắc Hồng rộng khoảng 586 ha...

Doanh nghiệp cũng trúng thầu thêm dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (khu 1) với diện tích 277 ha. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ có khoảng 60 ha đất xây dựng nhà ở, cung cấp gần 3.500 căn biệt thự, liền kề cao 4 tầng và tòa chung cư tối đa 35 tầng.

Tuy nhiên, dự án khu đô thị đáng chú ý nhất của Vingroup ở phía Bắc phải kể đến Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh. Khu đô thị phức hợp có tổng diện tích hơn 4.119 ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 456.639 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD ).

Theo quy hoạch, Hạ Long Xanh sẽ cung cấp hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người. Đây là dự án quy mô lớn nhất Vingroup từng công bố.

Phối cảnh dự án Hạ Long Xanh gần 18 tỷ USD - quy mô vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Ảnh: VIC.

Tại thị trường miền Trung, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa khởi công khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân ở Đà Nẵng, quy mô hơn 512 ha, dự kiến đưa vào kinh doanh các sản phẩm từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), thương mại đến giáo dục, y tế.

Ở Khánh Hòa, doanh nghiệp này cũng muốn gia tăng sự hiện diện với loạt dự án lớn. Phải kể đến đầu tiên là khu đô thị mới Cam Lâm rộng hơn 2.000 ha, dự kiến được Vinhomes cùng liên danh triển khai từ năm 2026. Kế tiếp là khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD ), quy mô hơn 1.250 ha, sẽ được khởi công vào dịp 19/12 sắp tới.

Ở phía Nam, ngoài Vinhomes Cần Giờ đang gây chú ý, Vingroup vẫn còn các đại đô thị khác đang rục rịch triển khai ven TP.HCM. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai khu đô thị tại Tây Ninh (Long An cũ) gồm Phước Vĩnh Tây (gần 1.090 ha) và Đức Hòa - Hậu Nghĩa (gần 200 ha).

Những khu đô thị trăm ha không còn là "hàng hiếm" trên thị trường, đặc biệt ở các khu vực ven Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong cuộc đua làm đại đô thị, Sun Group cũng góp mặt với những đề xuất đáng chú ý. Bắt đầu từ năm 2024, tập đoàn này đã đẩy mạnh bất động sản dân cư, sau thời gian dài tập trung phát triển mảng nghỉ dưỡng. Dự án đánh dấu bước dịch chuyển này là Sun Mega City rộng 1.690 ha tại Ninh Bình (Hà Nam cũ).

Sau đó, doanh nghiệp liên tục thể hiện tham vọng phát triển "siêu" đô thị ở các thị trường trọng điểm khác. Tại Hà Nội, tập đoàn trúng thầu khu đô thị cao cấp Mê Linh tại xã Quang Minh với quy mô 205 ha, vốn đầu tư ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng đề xuất thêm hai dự án Khu đô thị mới, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ở Bắc Ninh, trong đó một dự án ở xã Tiên Du có diện tích hơn 296 ha, một dự án ở phường Tam Sơn rộng 191 ha.

Ở miền Trung và Nam, Sun Group dự kiến triển khai thêm dự án Charmora City quy mô 227 ha, vốn đầu tư 17.330 tỷ đồng ; khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) ở Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng , quy mô 219 ha...

Sun Mega City rộng 1.690 ha là dự án đầu tiên đánh dấu sự gia nhập của Sun Group vào cuộc đua xây đại đô thị. Ảnh: Minh Khánh.

Hồi tháng 8 vừa qua, Sun Group cũng được UBND tỉnh Gia Lai trao ghi nhớ hợp tác đầu tư loạt dự án khu đô thị du lịch, dịch vụ hỗn hợp, gồm dự án phía tây đầm Thị Nại tại xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Đông (3.384 ha); Xuân Vân - Ghềnh Ráng tại 3 phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc (3.100 ha); Cát Tiến - Đề Gi tại xã Các Tiến và Đề Gi (4.500 ha)...

Loạt "ông lớn" muốn trở lại đường đua

Phú Mỹ Hưng, sau hơn 30 năm chỉ phát triển một dự án duy nhất ở TP.HCM, cũng có dấu hiệu tăng tốc hiện diện. Doanh nghiệp vừa đặt bước chân đầu tiên trên hành trình "Bắc tiến" bằng Khu đô thị Hồng Hạc rộng 198 ha tại tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng , tương đương 1,06 tỷ USD .

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp này còn muốn phát triển một khu đô thị sinh thái tại Phú Thọ (Hòa Bình cũ), với quy mô hơn 400 ha.

Trong khi đó, với Hoa Sen, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm, Chủ tịch Lê Phước Vũ đã chia sẻ về kế hoạch phát triển một khu đô thị quy mô 600-700 ha tại Long Thành. Tuyên bố của "đại gia" ngành tôn cho thấy chiến lược quay trở lại với đường đua bất động sản - lĩnh vực doanh nghiệp từng tham gia trước đó nhưng gặp không ít trục trặc.

Thực tế, ngay sau tuyên bố đó, Hoa Sen đã nhanh chóng chi tiền tỷ để gom đất. Ghi nhận trên báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2024-2025 (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/6/2025), tập đoàn có khoản trả trước dài hạn cho người bán 900 tỷ đồng , liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng một khu đất lớn ở Long Thành, Đồng Nai.

Là một doanh nghiệp đa ngành, hơn 5 năm qua, T&T của bầu Hiển cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất. Doanh nghiệp liên tục đề xuất, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư các dự án đại đô thị trăm ha ở loạt tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Dẫu vậy, không nhiều dự án được khởi động.

Cho đến ngày 10/10 mới đây, T&T khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh, dù không phải là một đô thị quy mô lớn trong bối cảnh hiện nay, song cũng cho thấy doanh nghiệp muốn đẩy mạnh hơn nữa mảng bất động sản.

Ngay sau đó, doanh nghiệp của ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục đề xuất triển khai một khu đô thị hơn 236 ha với tổng mức đầu tư 33.700 tỷ đồng tại xã Hưng Nguyên và xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An.

Các đại đô thị dang dở đang được tái khởi động

Cùng với những khu đô thị mới đang và sắp hình thành, không ít đại đô thị chậm triển khai cũng có dấu hiệu tái khởi động.

Đáng chú ý nhất là các dự án của Novaland. Sau một thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý bắt buộc, tháng 10 vừa qua, tập đoàn của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp lại chủ trương đầu tư cho "siêu" dự án bất động sản 5 tỷ USD NovaWorld Phan Thiết, vốn đã được triển khai nhiều năm trước đó nhưng gặp nhiều vướng mắc. Hay Aqua City ở Đồng Nai, quy mô 1.000 ha, cũng đang tăng tốc triển khai hoàn thiện.

Aqua City là một trong những dự án đại đô thị lớn ở phía Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một cái tên khác cũng gây chú ý trên thị trường là Tân Hoàng Minh với đề xuất tiếp tục nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết, sau đó triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường tại Đà Lạt, Lâm Đồng rộng 4.300 ha. Dự án này vốn được Lâm Đồng giao Tân Hoàng Minh nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch từ năm 2021, tuy nhiên sau đó, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - vướng lao lý nên mọi hoạt động bị đình trệ.

Hay Tập đoàn Mường Thanh cũng bất ngờ cho thấy kế hoạch quay trở lại thị trường với khu đô thị Mỹ Hưng rộng 182 ha tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội. Dự án này vốn được khởi động từ năm 2008 nhưng gần như "bất động" suốt nhiều năm qua. Cho đến tháng 8 mới đây, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng, cam kết tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phối hợp cùng địa phương xây dựng khu đô thị đồng bộ và hiện đại.