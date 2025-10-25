Loạt 'siêu' dự án ở tại Đà Nẵng được phép huy động vốn từ khách hàng

Trong số danh sách các dự án có Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân và Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng tại phường Sơn Trà được phép huy động vốn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông báo danh sách 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh và liên kết.

Đáng chú ý, trong số 5 dự án được liệt kê, dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (phường Hải Vân) do Công ty Cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, được phép huy động 16.850 tỷ đồng . Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng , được xem là một trong những công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đô thị khu vực phía Bắc của TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phối cảnh phân khu chức năng dự án Làng Vân.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng tại phường Sơn Trà, do Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị vịnh Thuận Phước làm chủ đầu tư, được phép huy động 2.139 tỷ đồng . Đây là dự án có vị trí đắc địa với ba mặt sát biển nằm ở khu vực của vịnh Đà Nẵng, có tổng vốn đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng . Dự án này được Đà Nẵng định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp về ở, thương mại, dịch vụ, giải trí và du lịch.

Ngoài ra, tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ The Legend City Danang (phường An Hải) của Công ty TNHH MTV Vipico, được huy động 1.764 tỷ đồng .

Dự án Khu đô thị du lịch Thủy Tú (giai đoạn 2) tại phường Hải Vân do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp làm chủ đầu tư, được huy động 800 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Bàn Thạch, do Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc làm chủ đầu tư, được phép huy động 651 tỷ đồng .

Hiện trạng khu đất 3 mặt giáp biển của dự án Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng tại phường Sơn Trà.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng lưu ý việc bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ đầu tư không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào mục đích để phát triển nhà ở và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, không được sử dụng vốn đã huy động cho dự án khác hoặc mục đích khác.

Nếu dự án đang thế chấp, chỉ được huy động vốn sau khi xóa hoặc rút bớt tài sản thế chấp trước khi ký kết hợp đồng huy động vốn theo quy định.

Đồng thời, phải đảm bảo tổng vốn được huy động theo các hình thức và vốn chủ sở hữu phải có không vượt quá tổng vốn đầu tư dự án, bao gồm cả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp theo quy định.