Đề xuất giá đất ở Đồng Nai năm 2026 tăng đến 9 lần

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn số 7213/UBND-KTNS về việc khẩn trương có ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, tiến độ xây dựng bảng giá đất mới đang được triển khai nhưng nhiều địa phương vẫn chưa gửi ý kiến góp ý.

Cụ thể, đến ngày 5/10, đơn vị tư vấn đã gửi dự thảo bảng giá đất năm 2026 cho phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Đồng thời đã gửi bản dự thảo cho 95 xã, phường để góp ý. Tính đến ngày báo cáo có 1 xã thống nhất, 18 phường, xã góp ý về tuyến đường, giá đất; còn lại 76 phường, xã đang xem chưa có phản hồi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, giá đất các loại đất trong dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập) năm 2026 do đơn vị tư vấn đề xuất có sự biến động so với bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Cụ thể, tại khu vực tỉnh Đồng Nai cũ, giá đất nông nghiệp tại các đoạn đường, tuyến đường tăng bình quân từ 1,1-2,2 lần so với bảng giá đất hiện hành. Trong đó, tuyến đường tỉnh lộ, tuyến đường giao thông, đường phố có mật độ dân cư đông đúc, tại các nút giao nhau giữa các đường giao thông huyết mạch được đề xuất mức giá đất cao hơn, bình quân từ 1,8-2,2 lần so với bảng giá đất hiện hành.

Giá đất ở tại khu vực đô thị có mức tăng trung bình 3,6 lần (từ 1,6-9 lần) so với bảng giá đất hiện hành, cao nhất tại phường Bảo Vinh, thấp nhất tại phường Biên Hòa.

Giá đất ở tại khu vực nông thôn có mức tăng trung bình trung bình 3,2 lần (từ 2,3-6,8 lần) so với so với bảng giá đất hiện hành, cao nhất tại xã Tân Phú và thấp nhất xã Trảng Bom.

Tại khu vực tỉnh Bình Phước cũ, giá đất nông nghiệp tại các đoạn đường, tuyến đường tăng từ 1,05-1,2 lần so với bảng giá đất hiện hành tại các tuyến đường tỉnh lộ, tuyến đường giao thông, đường phố có mật độ dân cư đông đúc, tại các nút giao nhau giữa các đường giao thông huyết mạch.

Riêng các tuyến đường giao thông nông thôn, liên xã, các tuyến đường còn lại, cơ bản giá đất vẫn giữ ổn định.

Với giá đất ở, cơ sở giá đất điều tra đề xuất giá đất ở tại bảng giá đất hiện hành chủ yếu lấy từ nguồn thông tin các quyết định trúng đấu giá tại thời điểm sốt đất. Hiện nay, qua điều tra khảo sát, giá đất tại các khu dân cư đã hạ nhiệt, đồng thời giá giao dịch chuyển nhượng tại một số nơi giảm tại phường Bình Phước.

Cụ thể, giá đất ở tại một số tuyến đường lớn tại phường Bình Phước giảm từ 10-20%, các tuyến đường còn lại cơ bản giữ ổn định, một số tuyến đường mới đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị được đề xuất với mức giá tăng từ 1,2 đến 1,4 lần so với bảng giá đất hiện hành.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, ban hành bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2026, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND 76 phường, xã chưa phản hồi phải khẩn trương rà soát, đóng góp ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất do đơn vị tư vấn cung cấp, nhằm đảm bảo phù hợp thực tế và quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ theo dõi tiến độ góp ý, tổng hợp báo cáo của 76 phường, xã.

UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc ban hành bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân.