Vinhomes sắp khởi công 'siêu' đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 85.000 tỷ?

Dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng, dự kiến được khởi công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025).

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa tổng hợp danh mục 5 dự án quy mô lớn đăng ký khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5 dự án này có tổng mức đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng , gồm các dự án khu đô thị, khu tái định cư, đường giao thông và nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, trong danh mục có dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh của liên danh chủ đầu tư gồm CTCP Vinhomes, CTCP Đầu tư Cam Ranh và CTCP Giải pháp năng lượng VinES.

Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD ), quy mô hơn 1.250 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu cho khoảng 230.000 cư dân. Theo công bố, "siêu" đô thị sẽ cung cấp ra thị trường hơn 10.000 căn biệt thự, 8.400 căn liền kề và gần 20.000 căn hộ xã hội.

Dự án này được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2023. Đến tháng 2/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng mới khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các khu tái định cư; các công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đơn vị ở và đô thị.

Khu đô thị này có chiều dài 25 km dọc biển vịnh Cam Ranh, được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực Cam Ranh.

Ngoại dự án trên, trong danh mục công trình sắp khởi công của tỉnh Khánh Hòa còn có khu tái định cư Vạn Thắng (giai đoạn 1) tại xã Vạn Thắng và Tu Bông, có diện tích gần 100 ha. Dự án có vốn đầu tư ước tính khoảng 1.385 tỷ đồng , do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Dự án tiếp theo là tuyến đường giao thông liên vùng Diên Khánh, dài hơn 19 km, vốn đầu tư 1.316 tỷ đồng , kết nối các khu vực Bắc Nha Trang - Diên Khánh - Suối Hiệp - Diên Thọ. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Bên cạnh đó, danh mục còn có 2 dự án nhà ở xã hội. Dự án đầu tiên là nhà ở xã hội Hưng Phú II (đường 2/4, phường Bắc Nha Trang) do Công ty TNHH Nguyên Hạnh đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 1.445 tỷ đồng , dự kiến cung cấp hơn 1.200 căn hộ, trong đó gần 1.000 căn là nhà ở xã hội.

Dự án còn lại là khu nhà ở xã hội CT-01 thuộc khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang) do CTCP Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư, quy mô 2 khối chung cư cao 15 tầng, gồm 772 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng .