Bước tiến mới tại khu đô thị 3,5 tỷ USD ven vịnh Cam Ranh

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh của liên danh Vinhomes vừa được phép huy động thêm 24.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình trên diện tích đất được giao.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức hợp tác đầu tư, kinh doanh. Trong đợt này, chủ đầu tư được phép huy động 24.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình trên diện tích đất được giao.

Trước đó, dự án đã huy động 55.768 tỷ đồng qua các đợt, cùng với 12.943 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư. Tổng cộng đến nay, số vốn huy động đạt 68.711 tỷ đồng .

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2023. Đến tháng 8 cùng năm, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận nhà đầu tư dự án là Liên danh CTCP Đầu tư Cam Ranh - CTCP Vinhomes - CTCP Giải pháp năng lượng VinES. Khu đô thị có quy mô hơn 1.250 ha, được chia làm 3 khu với quy mô dân số khoảng 230.779 người. Tổng vốn đầu tư gần 85.300 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD ), thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Dự kiến dự án này sẽ đầu tư xây dựng mới khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, tái định cư cùng các công trình công cộng...

Tại Khánh Hòa, Vinhomes cũng góp mặt trong liên danh đầu tư khu đô thị mới Cam Lâm, quy mô khoảng 10 tỷ USD , triển khai đến 2037.