Bước tiến mới tại khu đô thị 3,5 tỷ USD ven vịnh Cam Ranh

  • Thứ hai, 6/10/2025 11:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh của liên danh Vinhomes vừa được phép huy động thêm 24.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình trên diện tích đất được giao.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức hợp tác đầu tư, kinh doanh. Trong đợt này, chủ đầu tư được phép huy động 24.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình trên diện tích đất được giao.

Trước đó, dự án đã huy động 55.768 tỷ đồng qua các đợt, cùng với 12.943 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư. Tổng cộng đến nay, số vốn huy động đạt 68.711 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2023. Đến tháng 8 cùng năm, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận nhà đầu tư dự án là Liên danh CTCP Đầu tư Cam Ranh - CTCP Vinhomes - CTCP Giải pháp năng lượng VinES. Khu đô thị có quy mô hơn 1.250 ha, được chia làm 3 khu với quy mô dân số khoảng 230.779 người. Tổng vốn đầu tư gần 85.300 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD), thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Dự kiến dự án này sẽ đầu tư xây dựng mới khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, tái định cư cùng các công trình công cộng...

Tại Khánh Hòa, Vinhomes cũng góp mặt trong liên danh đầu tư khu đô thị mới Cam Lâm, quy mô khoảng 10 tỷ USD, triển khai đến 2037.

Khánh Hòa duyệt đầu tư bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một trung tâm kết nối du lịch, logistics mới của khu vực.

19:03 2/9/2025

Dự án 3,5 tỷ USD của Vinhomes ở vịnh Cam Ranh sắp khởi công

Dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh dự kiến được khởi công trong tháng 4 tới.

17:36 16/3/2025

Phê duyệt quy hoạch khu đô thị 3,5 tỷ USD ven vịnh Cam Ranh

Khánh Hòa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho phân khu 2 và 3 của dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD).

15:14 28/2/2024

Thủy Tiên

San bay lon nhat mien Bac co dieu chinh moi hinh anh

Sân bay lớn nhất miền Bắc có điều chỉnh mới

2 giờ trước 11:15 6/10/2025

0

Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, đặt mục tiêu nâng cấp sân bay Gia Bình đạt tiêu chuẩn sân bay 4F và trở thành trung tâm trung chuyển khu vực.

