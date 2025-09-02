Khánh Hòa duyệt đầu tư bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một trung tâm kết nối du lịch, logistics mới của khu vực.

Phối cảnh Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây cho biết UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến cảng khách quốc tế KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh).

Với quy mô 148 ha bao gồm cả phần đất và mặt nước, bến du thuyền được thiết kế để tiếp nhận tàu khách du lịch nội địa và quốc tế với trọng tải lên tới 225.000 GT - tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp tàu biển hiện nay.

Cầu cảng chính dài 420 m, kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách 22.000 m2 có kiến trúc hiện đại, công suất lớn, đáp ứng hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng vận hành an toàn, hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Từ bến du thuyền này, du khách chỉ mất 5 phút di chuyển ôtô để tiếp cận sân bay quốc tế Cam Ranh - nơi đang kết nối hơn 70 đường bay nội địa và quốc tế. Đồng thời, hệ thống giao thông đường bộ xung quanh đã hoàn thiện, kết nối dễ dàng với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và đường sắt xuyên Việt. Dự án được kỳ vọng tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một trung tâm kết nối du lịch, logistics mới của khu vực.

Theo ước tính, bến cảng có thể đón 300.000-500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD cho ngành du lịch, đồng thời kích hoạt chuỗi dịch vụ bán lẻ, vận tải, lưu trú và tạo ra hơn 7.000 việc làm tại địa phương.