Tập đoàn Mỹ muốn đầu tư nhà máy lọc dầu 10 tỷ USD tại Khánh Hòa

Tập đoàn năng lượng ExxonMobil (Mỹ) muốn đầu tư dựng xây nhà máy lọc dầu hiện đại, phát thải thấp tại Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, dự kiến khởi công vào năm 2031.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mới đây, đại diện Tập đoàn ExxonMobil bày tỏ mong muốn đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu hiện đại, gần như không phát thải tại đây.

Ngoài Việt Nam, tập đoàn đang trong quá trình khảo sát thêm 2 địa điểm tiềm năng khác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, công tác khảo sát sẽ hoàn thành vào năm 2027, thực hiện thủ tục cấp phép và khởi công từ năm 2031, và đến năm 2035, nhà máy lọc dầu dự kiến đi vào hoạt động.

Để nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp Khánh Hòa đã giới thiệu với ExxonMobil về tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi cùng hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ của Khu kinh tế Vân Phong; đồng thời đưa đoàn đi khảo sát thực địa tại Cảng Nam Vân Phong, kho xăng dầu ngoại quan và khu vực Ninh Tịnh (thị xã Ninh Hòa).

Khu kinh tế Vân Phong rộng 150.000 ha, gồm 19 phân khu chức năng, thu hút 155 dự án với tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD , 106 dự án trong số đó đã đi vào hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm, khu kinh tế có thêm 6 dự án mới, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn gần 300 tỷ đồng cho 2 dự án hiện hữu.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Chiến, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp Khánh Hòa, cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành địa phương, chuẩn bị đầy đủ thông tin, nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư của ExxonMobil.

Tập đoàn ExxonMobil thành lập năm 1999, là một trong những doanh nghiệp dầu khí lớn trên thế giới với 37 nhà máy lọc dầu tại 21 quốc gia và hơn 72.000 nhân viên toàn cầu. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn đạt khoảng 345 tỷ USD .

Trước đây, ExxonMobil đã tiến hành thăm dò dầu khí tại Việt Nam từ năm 2008. Doanh nghiệp hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) triển khai chuỗi dự án khí - điện ở miền Trung, nhằm khai thác và xử lý khí từ mỏ Cá Voi Xanh và cấp khí tự nhiên cho các nhà máy điện với tổng công suất 3 GW. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được triển khai.

Ngoài ra, Tập đoàn ExxonMobil đã hợp tác với Jera và VinaCapital để nghiên cứu phát triển một nhà máy điện LNG trị giá 5 tỷ USD tại Hải Phòng với công suất 4.500 MW.