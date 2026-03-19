Giá xăng dầu Nhật Bản cao chưa từng thấy

Giá xăng dầu tại Nhật Bản ghi nhận mức cao nhất chưa từng thấy do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, khiến chính phủ nước này phải tái áp dụng trợ cấp để kiềm chế giá.

Một trạm xăng tại Tokyo niêm yết giá 199 yen/lít (1,25 USD) vào ngày 18/3. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo đài NHK, giá xăng tại Nhật Bản hiện ở mức 190,8 yen (tương đương 1,2 USD ) mỗi lít, phản ánh đà tăng mạnh của giá dầu thô do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Mức giá xăng tại Nhật Bản hiện đã tăng khoảng 18% so với tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp, và vượt qua mức cao nhất trước đó vào tháng 4/2025 là 186,5 yen/lít, khi đồng yen suy yếu làm gia tăng chi phí nhập khẩu dầu. Dữ liệu từ Bộ Công Thương Nhật Bản công bố cho thấy đây là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ khi cuộc khảo sát giá xăng dầu tại nước này bắt đầu từ năm 1990.

Cùng với đó, giá dầu diesel Nhật Bản cũng đã đắt thêm 28,6 yen, đạt mức 178,4 yen ( 1,12 USD ) mỗi lít, trong khi giá dầu kerosene cũng tăng lên 2.774 yen ( 17.4 USD ) cho mỗi 18 lít, mức tiêu chuẩn của thùng chứa gia đình. Đà tăng giá của xăng dầu được ghi nhận trên diện rộng tại tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản, Nikkei Asia cho biết.

Tình hình tăng giá diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran từ cuối tháng 2 và sự trả đũa của Iran đối với các căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh. Nhật Bản vốn là một quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nhập khẩu, đang phải đối mặt với những lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng trong bối cảnh cuộc xung đột này.

Tuy nhiên, đà tăng giá xăng dầu tại Nhật bản dự kiến được kiềm chế nhờ các khoản trợ cấp của nhà nước, với mục tiêu giữ giá xăng ở mức khoảng 170 yen mỗi lít. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố biện pháp này vào tuần trước, cảnh báo rằng giá xăng có thể vượt quá 200 yen ( 1,25 USD ) và cam kết sẽ sử dụng quỹ của chính phủ để hỗ trợ.

Bộ Công Thương Nhật Bản cho biết các khoản trợ cấp 30,2 yen mỗi lít sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp xăng từ ngày 19/3, và mất khoảng một tuần để có thể tác động đến giá bán lẻ. "Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng giá xăng sẽ giảm dần xuống mức 170 yen/lít", một quan chức của bộ này khẳng định.

Các khoản trợ cấp này sẽ được tái áp dụng chưa đầy 3 tháng sau khi kết thúc vào ngày 31/12/2025. Vào thời điểm đó, thuế tạm thời đối với xăng dầu (25,1 yen mỗi lít) đã được bãi bỏ sau hơn 50 năm nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi chi phí sinh hoạt tăng cao. Sau khi thuế này kết thúc, giá xăng đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 năm rưỡi, giúp làm giảm tốc độ lạm phát toàn quốc xuống còn 2% trong tháng 1, mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Chương trình trợ cấp xăng của Nhật Bản đã bắt đầu vào tháng 1/2022 nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao do tác động của chiến tranh tại Ukraine và sự suy yếu của đồng yen. Kể từ khi chương trình bắt đầu, hơn 8.000 tỷ yen đã được phân bổ trong ngân sách để hỗ trợ người dân, và khoản quỹ này cũng sẽ được sử dụng để giữ giá của dầu diesel và dầu kerosene.