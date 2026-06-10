Giá vàng miếng chỉ còn 138 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc trong phiên chiều 10/6, kéo giá vàng miếng xuống còn quanh 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng đã giảm 5,5 triệu đồng trong phiên giao dịch hôm nay, xuống vùng 138 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch chiều 10/6, giá vàng trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm thêm khoảng 3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết vàng miếng ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch giữa 2 chiều giao dịch duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đồng loạt đưa giá vàng miếng về ngang mức niêm yết của Công ty SJC.

Đáng chú ý, ngay trong phiên sáng cùng ngày, thị trường đã chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng. Như vậy, đến nay, giá vàng miếng SJC đã mất tổng cộng 5,5 triệu đồng so với mức đóng cửa phiên liền trước.

Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng miếng lỗ hơn 10 triệu đồng chỉ sau một ngày.

Ở nhóm sản phẩm vàng nhẫn, giá cũng giảm mạnh chiều nay, kéo mức giảm trong ngày lên 5 triệu đồng/lượng. Hiện Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 133,2 - 138,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty PNJ, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch giá mặt hàng này quanh vùng 133,8 - 138,8 triệu/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng giao dịch tại 135,5 - 138 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm kéo dài từ cuối tháng 3 đến nay, giá vàng trong nước đã giảm hơn 55 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 27%.

Còn nếu so với đầu năm, giá vàng miếng và vàng nhẫn hiện đều thấp hơn 14-17 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM THÊ THẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3

Giá vàng trong nước chiều nay giảm mạnh chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã giảm gần 100 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng 2,2% trong ngày, xuống còn 4.166 USD /ounce.

Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh đồng USD phục hồi, giá dầu tăng trở lại và lo ngại lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Một nguyên nhân quan trọng khác đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, đặc biệt là báo cáo việc làm hàng tuần khả quan, thị trường đã giảm mạnh kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Thậm chí, một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu tính đến kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn hoặc Fed có thể tăng lãi suất trở lại.

Do vàng là tài sản không sinh lãi, việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cùng triển vọng lãi suất neo cao đã làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Đây là yếu tố khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm trong ngắn hạn, dù nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 132,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 6 triệu đồng/lượng.