Giá vàng ngừng rơi sau phiên lao dốc lịch sử

Sau cú giảm sâu trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng trong nước bất ngờ chững lại và đi ngang trong sáng 9/6.

Giá vàng miếng SJC hiện giao dịch chắc chắn quanh vùng 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ảnh: Thế Bằng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên ngày 8/6. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được duy trì ở mức cao, lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, các công ty như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước.

Diễn biến đi ngang của thị trường hôm nay diễn ra sau một phiên giảm giá mạnh vào ngày 8/6. Chỉ trong vòng 24 giờ, giá vàng miếng từ vùng trên 150 triệu đồng/lượng đã lao dốc tới 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đợt giảm sâu này đã kéo giá vàng miếng xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng, đồng thời xóa sạch toàn bộ mức tăng tích lũy từ đầu năm.

So với đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng được thiết lập vào đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã giảm hơn 47 triệu đồng/lượng, tương đương mất khoảng 25% giá trị. Đáng chú ý, giá vàng hiện còn thấp hơn khoảng 9 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu năm 2026.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ẢM ĐẠM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận trạng thái "đứng giá" trong sáng nay. SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 140 - 142 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay biến động không đáng kể, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.331 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/lượng, mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường lập đỉnh hồi đầu năm.