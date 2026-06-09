Giá vàng ngừng rơi sau phiên lao dốc lịch sử

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Giá vàng miếng SJC hiện giao dịch chắc chắn quanh vùng 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ảnh: Thế Bằng.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên ngày 8/6. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được duy trì ở mức cao, lên tới 5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, các công ty như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước.
Diễn biến đi ngang của thị trường hôm nay diễn ra sau một phiên giảm giá mạnh vào ngày 8/6. Chỉ trong vòng 24 giờ, giá vàng miếng từ vùng trên 150 triệu đồng/lượng đã lao dốc tới 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đợt giảm sâu này đã kéo giá vàng miếng xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng, đồng thời xóa sạch toàn bộ mức tăng tích lũy từ đầu năm.
So với đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng được thiết lập vào đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã giảm hơn 47 triệu đồng/lượng, tương đương mất khoảng 25% giá trị. Đáng chú ý, giá vàng hiện còn thấp hơn khoảng 9 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu năm 2026.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ẢM ĐẠM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
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|10/4
|11/4
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|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
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|9/5
|10/5
|11/5
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|13/5
|14/5
|15/5
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|19/5
|20/5
|21/5
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|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận trạng thái "đứng giá" trong sáng nay. SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 140 - 142 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay biến động không đáng kể, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.331 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng.
Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/lượng, mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường lập đỉnh hồi đầu năm.
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