Lỗ hơn 11 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày mua vàng

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua phiên giao dịch "đen tối" nhất kể từ đầu năm khiến người mua vàng chịu khoản lỗ lên tới hơn 11 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày nắm giữ.

Giá vàng trong nước rơi gần 8 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch. Ảnh: Việt Linh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/6, thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đóng cửa phiên giao dịch với giá vàng miếng tạm dừng ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 7,4 triệu đồng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng ở chiều bán so với cuối phiên liền trước (7/6).

Cùng niêm yết mức giá trên còn có các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… .

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua - bán vàng đã bị các doanh nghiệp kéo giãn lên tới 5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc những người mua vàng cuối ngày 7/6 hiện đã chịu khoản lỗ lên tới 11,4 triệu đồng/lượng.

Phiên lao dốc này đã kéo giá vàng miếng xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua, đồng thời xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá kể từ đầu năm. So với vùng đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã "bốc hơi" hơn 47 triệu đồng/lượng, tương đương mất khoảng 25% giá trị. Thậm chí, giá vàng miếng hiện còn thấp hơn khoảng 9 triệu đồng/lượng so với mức giá khởi đầu của năm 2026.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng trải qua phiên giao dịch đầy biến động khi giá giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC chốt giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ hôm nay ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đóng cửa ở mức thấp hơn, khoảng 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước hôm nay mạnh hơn đáng kể so với diễn biến trên thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chỉ giảm gần 30 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng khoảng 0,7% trong ngày, xuống còn 4.299 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện chỉ còn cao hơn giá thế giới gần 7 triệu đồng/lượng.