Giá vàng vừa giảm thêm gần 5 triệu/lượng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc mạnh, giảm thêm gần 5 triệu đồng/lượng, kéo giá giao dịch về dưới vùng 145 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước vẫn chưa ngừng rơi. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch chiều nay (8/6), giá vàng miếng tiếp tục lao dốc mạnh khi giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, kéo giá niêm yết xuống vùng 140 - 145 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, các doanh nghiệp đã nới rộng chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng cùng ngày, giá vàng miếng đã giảm khoảng 600.000 đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau gần một ngày giao dịch, mặt hàng này đã mất tổng cộng 5,2 triệu đồng/lượng so với thời điểm mở cửa. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán lên tới 5 triệu đồng khiến người mua vàng buổi sáng đến nay đã chịu khoản lỗ hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.

Không nằm ngoài xu hướng giảm, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc 5 triệu đồng/lượng vào buổi chiều, rơi xuống vùng thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Hiện Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn của PNJ được giao dịch quanh 141,5 - 146,5 triệu/lượng.

Tại các doanh nghiệp khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn trơn hiện phổ biến ở mức 140 - 145 triệu đồng/lượng, tương đương mức giao dịch của vàng miếng SJC. Trong khi đó, vàng nhẫn 999 của Mi Hồng đã giảm xuống còn 140 - 142,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THẲNG ĐỨN Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 140 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 145

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (ngày 8/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn được giữ ở mức cao 4 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương đương SJC, hiện đều giảm về vùng dưới 150 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, người mua vàng cách đây một tuần hiện đã lỗ khoảng 13 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ gần 8%. Nếu tính trong vòng một tháng, giá vàng miếng đã giảm khoảng 14 triệu đồng/lượng. Sau khi cộng thêm chênh lệch giữa giá mua và giá bán, khoản lỗ thực tế của người mua vàng trong giai đoạn này lên tới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng miếng đã liên tục lao dốc kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh này, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 41 triệu đồng/lượng. Với diễn biến giảm sâu trong thời gian qua, những người mua vàng từ đầu năm 2026 đến nay đều đang trong tình trạng thua lỗ.

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh tương tự vàng miếng trong sáng nay. Sau điều chỉnh, Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 145,4 - 149,4 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Phú Quý còn 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 145,6 - 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch ở mức 145,9 - 149,9 triệu/lượng.

Tính trong một tuần qua, giá vàng nhẫn đã giảm khoảng 9 triệu đồng/lượng. Nếu so với một tháng trước, mức giảm đã lên tới 14 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng vào tháng 3, vàng nhẫn hiện đã mất hơn 41 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 21%.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đang diễn ra đã giảm thêm 15 USD (-0,4%) hiện phổ biến dao động quanh vùng 4.311 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 137,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.