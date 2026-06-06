Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng 'thủng đáy' năm, người mua lỗ hơn 9 triệu chỉ sau một ngày

  • Thứ bảy, 6/6/2026 09:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng trong nước hiện rớt xuống sát mốc 150 triệu đồng/lượng, chính thức thủng đáy năm 2026, khiến người mua chỉ sau một ngày đã phải chịu khoản lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, sắp mất mốc 150 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán được nới lên 4 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng, đưa mặt hàng này về sát vùng 150 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm sáng hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm hơn 5 triệu đồng. Tính cả mức chênh lệch mua - bán đang ở mức 4 triệu đồng/lượng thì người mua vàng chỉ sau một ngày đã lỗ hơn 9 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã giảm khoảng 13 triệu đồng/lượng trong vòng một tháng qua. Nếu cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, khoản lỗ của người mua vàng trong giai đoạn này đã lên tới 17 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức 150,2 triệu đồng/lượng hiện là vùng giá thấp nhất của vàng miếng kể từ đầu năm đến nay. Đầu năm 2026, vàng miếng được giao dịch quanh mức 152,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau đó, giá tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3 trước khi liên tục điều chỉnh giảm từ tháng 4 cho đến nay.

Như vậy, sau nhiều tháng biến động mạnh, giá vàng miếng hiện đã thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHẠM ĐÁY CỦA NĂM
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức giảm trong sáng nay cũng cũng tương đương vàng miếng. Hiện vàng nhẫn tròn Phú Quý được giao dịch ở mức 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá quanh mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với giá giao dịch của vàng miếng.

Riêng vàng nhẫn 999 của Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, xuống còn 146,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm mạnh xuống còn 4.328 USD/ounce, thấp hơn 131 USD so với phiên trước. Kim loại quý mất hơn 3% giá trị sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng bởi căng thẳng tại Trung Đông.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng, Bitcoin rơi thẳng đứng

Giá vàng rơi thẳng đứng hơn 100 USD xuống dưới 4.400 USD/ounce, mức giá thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

12 giờ trước

Giá vàng trong nước lùi sâu, sắp mất mốc 155 triệu đồng/lượng

Đà giảm của vàng miếng SJC vẫn đang tiếp diễn trong phiên giao dịch sáng 5/6, kéo giá bán của mặt hàng này rơi xuống vùng 155,4 triệu đồng/lượng.

25:1511 hôm qua

Giá vàng thế giới biến động như 'tàu lượn'

Chốt phiên giao dịch 4/6, giá vàng giao ngay tăng hơn 40 USD lên trên 4.470 USD/ounce, tuy nhiên giá kim loại quý hiện đã quay đầu giảm 27 USD xuống vùng 4.447 USD/ounce.

26:1556 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng PNJ SJC vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

'Ca map' ban thao vang hinh anh

'Cá mập' bán tháo vàng

15:39 4/6/2026 15:39 4/6/2026

0

Trong phiên 3/6, "cá mập" vàng lớn nhất thế giới đã bán hơn 1 tấn kim loại quý, qua đó kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 5 liên tiếp.

Gia dau giam, vang lap tuc tang hinh anh

Giá dầu giảm, vàng lập tức tăng

09:01 4/6/2026 09:01 4/6/2026

0

Ngay khi giá dầu thô suy yếu, giá vàng thế giới lập tức phục hồi hơn 30 USD trong phiên giao dịch đang diễn ra. Dù vậy, tính trong một tuần gần nhất, giá vàng vẫn đang giảm 1,5%.

Gia vang trong nuoc truot dai hinh anh

Giá vàng trong nước trượt dài

10:28 4/6/2026 10:28 4/6/2026

0

Sáng 4/6, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về dưới vùng 157 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý