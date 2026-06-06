Giá vàng 'thủng đáy' năm, người mua lỗ hơn 9 triệu chỉ sau một ngày

Giá vàng trong nước hiện rớt xuống sát mốc 150 triệu đồng/lượng, chính thức thủng đáy năm 2026, khiến người mua chỉ sau một ngày đã phải chịu khoản lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, sắp mất mốc 150 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán được nới lên 4 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng, đưa mặt hàng này về sát vùng 150 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm sáng hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm hơn 5 triệu đồng. Tính cả mức chênh lệch mua - bán đang ở mức 4 triệu đồng/lượng thì người mua vàng chỉ sau một ngày đã lỗ hơn 9 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã giảm khoảng 13 triệu đồng/lượng trong vòng một tháng qua. Nếu cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, khoản lỗ của người mua vàng trong giai đoạn này đã lên tới 17 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức 150,2 triệu đồng/lượng hiện là vùng giá thấp nhất của vàng miếng kể từ đầu năm đến nay. Đầu năm 2026, vàng miếng được giao dịch quanh mức 152,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau đó, giá tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3 trước khi liên tục điều chỉnh giảm từ tháng 4 cho đến nay.

Như vậy, sau nhiều tháng biến động mạnh, giá vàng miếng hiện đã thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHẠM ĐÁY CỦA NĂM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức giảm trong sáng nay cũng cũng tương đương vàng miếng. Hiện vàng nhẫn tròn Phú Quý được giao dịch ở mức 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá quanh mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với giá giao dịch của vàng miếng.

Riêng vàng nhẫn 999 của Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, xuống còn 146,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm mạnh xuống còn 4.328 USD /ounce, thấp hơn 131 USD so với phiên trước. Kim loại quý mất hơn 3% giá trị sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng bởi căng thẳng tại Trung Đông.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.