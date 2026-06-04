'Cá mập' bán tháo vàng

Trong phiên 3/6, "cá mập" vàng lớn nhất thế giới đã bán hơn 1 tấn kim loại quý, qua đó kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 5 liên tiếp.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa xả hơn 1 tấn vàng trong phiên 3/6. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 1,14 tấn vàng trong phiên 3/6, đánh dấu chuỗi bán ròng thứ 5 liên tiếp của “cá mập" vàng. Động thái này khiến lượng kim loại quý nắm giữ của quỹ đã giảm xuống còn 1.027 tấn.

Ngược chiều SPDR Gold Trust, quỹ bạc iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý quay trở lại mua ròng bạc trong ngày 3/6 sau chuỗi xả 140 tấn ở 3 phiên trước đó.

Chốt phiên 3/6, giá vàng giao ngay giảm một mạch 53,4 USD xuống 4.433,7 USD /ounce. Hiện, kim loại quý đã bật tăng trở lại mốc 4.465,8 USD /ounce, nhưng vẫn thấp hơn vùng đỉnh thiết lập trong phiên khoảng 20 USD . Tương tự, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,36 USD lên 73 USD /ounce.

Đà phục hồi của vàng hiện chủ yếu được hỗ trợ bởi hoạt động mua bắt đáy và kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất cao kéo dài do áp lực lạm phát vẫn là yếu tố cản trở khả năng bứt phá mạnh của kim loại quý này trong thời gian tới, theo Bloomberg.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng nhìn chung diễn biến ngược chiều với giá dầu. Kim loại quý đã giảm mạnh trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột và hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức trước khi chiến sự nổ ra, dù đã dao động trong biên độ hẹp suốt vài tuần gần đây.

Trong khi đó, sau 3 phiên tăng liên tiếp, giá dầu đã quay đầu giảm sau thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Theo bà Hebe Chen, chuyên gia phân tích tại Vantage Markets, những tín hiệu tích cực về lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon đã giúp giảm bớt áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng USD trong ngắn hạn, trong khi đợt điều chỉnh gần đây của giá vàng đang thu hút lực mua bắt đáy quay trở lại. Dù vậy, vị chuyên gia cảnh báo nếu không có một giải pháp toàn diện hơn cho cuộc xung đột, áp lực lạm phát nhiều khả năng còn kéo dài.

Các nhà phân tích Ryan McKay và Bart Melek của TD Securities nhận định khi lo ngại lạm phát tiếp tục khiến thị trường định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ít nhất đến đầu năm 2027, vàng sẽ rất khó tạo ra một đợt phục hồi thực sự mạnh mẽ.