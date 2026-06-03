Quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới liên tục bán tháo

Các quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới "đua nhau" xả hàng chục tấn kim loại chỉ trong 2 ngày đầu tháng 6.

Quỹ bạc iShares Silver Trust (SLV) đã bán hơn 44 tấn kim loại trắng trong phiên 2/6. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ra 44,5 tấn bạc trong phiên 2/6, qua đó kéo tổng lượng bạc nắm giữ giảm xuống còn 15.040 tấn. Như vậy, chỉ trong 2 ngày đầu tháng 6, quỹ đã "xả" hơn 82 tấn bạc.

Không chỉ bạc, quỹ vàng SPDR Gold Trust cũng bán tháo hơn 1,1 tấn vàng trong 2 ngày qua. Riêng ngày 2/6, quỹ này bán 0,86 tấn kim loại quý, khiến tổng lượng vàng nắm giữ giảm xuống còn 1.028 tấn.

Ở phiên giao dịch ngày 2/6 (giờ Mỹ), giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 75,17 USD /ounce. Trong khi đó, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá kim loại quý đã quay đầu giảm xuống vùng 4.463 USD /ounce. Hiện, giá bạc đã giảm thêm 1,3%, còn vàng giảm 1% so với giá chốt phiên trước đó.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia tại FX Empire nhận định bạc khởi đầu tuần mới với xu hướng giảm nhưng sau đó đã phục hồi và cho thấy những tín hiệu tích cực. Hiện tại, ngưỡng 80 USD /ounce là mốc cần được theo dõi đặc biệt chặt chẽ. Trong quá khứ, đây từng là cả vùng hỗ trợ lẫn kháng cự quan trọng, vì vậy nhiều nhà đầu tư đang tập trung quan sát phản ứng của thị trường tại khu vực này.

"Nếu giá có thể bứt phá lên trên 80 USD /ounce, nhiều khả năng bạc sẽ hướng tới 90 USD /ounce, tương ứng vùng đỉnh của biên độ tích lũy dài hạn đã hình thành trong nhiều năm qua", vị chuyên gia nói thêm.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng 70 USD /ounce đang là vùng hỗ trợ quan trọng của bạc. Ngay bên dưới, đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA 200 ngày) tiếp tục tạo thêm "lớp đệm" kỹ thuật, qua đó góp phần củng cố nền giá cho kim loại này.

Nếu giá xuyên thủng đường EMA 200 ngày, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn, với mục tiêu gần nhất quanh 60 USD /ounce. Tuy nhiên, kịch bản này chỉ có khả năng xảy ra nếu lãi suất tăng vọt.

Trước những thay đổi nhanh chóng về giá, ông Lewis cho rằng nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, bởi đây là chỉ báo có ảnh hưởng lớn đến diễn biến của bạc.

Dù vậy, xét về dài hạn, vị chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với bạc. Theo ông, lãi suất có thể tạo ra những trở ngại nhất thời, nhưng chưa đủ để làm thay đổi triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại này.