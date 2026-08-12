TP.HCM hút hơn 9,8 tỷ USD vốn FDI chỉ sau 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM đã thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng nhiều chỉ tiêu khác đạt mức tăng trưởng khá.

Chiều 12/8, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Hội nghị do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì.

Chia sẻ tại đây, lãnh đạo thành phố cho biết trong 7 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá.

7 tháng đầu năm TP.HCM tăng trưởng tích cực

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1,1 triệu tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tăng mạnh 55%, đạt 237.000 tỷ đồng ; khách quốc tế đạt 7,13 triệu lượt, tăng 43%; khách nội địa đạt 31,65 triệu lượt, đạt 63% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố đạt 57,84 tỷ USD , tăng 9%; nhập khẩu đạt 63,48 tỷ USD , tăng 12%.

Đối với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), 7 tháng đầu năm tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng và cao hơn mức tăng chung toàn ngành; công nghiệp khai khoáng tăng 10%. Hoạt động tài chính - ngân hàng cũng ổn định, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, thu hút vốn FDI của thành phố sau 7 tháng đã đạt hơn 9,8 tỷ USD , tăng 44% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố thu hút 467 dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, với tổng vốn đăng ký hơn 557,7 triệu USD , gồm 224 dự án cấp mới với 22,8 triệu USD , 27 dự án tăng vốn với 179,7 triệu USD và 216 lượt góp vốn, mua cổ phần với 355,2 triệu USD .

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị chiều 12/8. Ảnh: Q.H.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 575.463 tỷ đồng , bằng 71,6% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ.

Thành phố đã phân bổ, giao 147.599 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, đạt 100% mức vốn Thủ tướng giao. Đến cuối tháng 7, giải ngân khoảng 63.768 tỷ đồng , đạt 43,2% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước (41,9%). Thành phố đã ban hành quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23% so với cùng kỳ; 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 159%; 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 11%; 12.221 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 3%.

Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong giai đoạn này là 38.800 doanh nghiệp, cho thấy sức ép đối với khu vực doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Tập trung giải ngân các dự án lớn

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh, cho biết đơn vị đã làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đang thực hiện các dự án lớn tại thành phố, xác định rõ kế hoạch giải ngân của từng doanh nghiệp trong từng tháng.

Trong đó, từ tháng 8 đến cuối năm, Vingroup dự kiến giải ngân khoảng 56.132 tỷ đồng ; Masterise dự kiến giải ngân 9.995 tỷ đồng ; Sun Group dự kiến giải ngân 3.945 tỷ đồng ; Trung Nam dự kiến giải ngân 1.800 tỷ đồng đối với dự án giải quyết ngập do triều có tính tới biến đổi khí hậu tại khu vực TP.HCM (giai đoạn 1).

Cùng với đó là các dự án BOT Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Các dự án đầu tư tư nhân, bao gồm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn, sẽ giải ngân 119.270 tỷ đồng từ nay đến cuối năm.

Thành phố cũng có kế hoạch giải ngân 263.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư nước ngoài, riêng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM là khoảng 50.000 tỷ đồng .

Trong các tháng tới, Sở Tài chính thành phố cam kết đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phấn đấu quý III đạt 70%, quý IV đạt 100%, tập trung ưu tiên các dự án đầu tư chiến lược giao thông, metro, chống ngập và chuyển đổi số.

TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Xây dựng sớm triển khai ưu tiên thẩm định các báo cáo nghiên cứu khả thi trong hoạt động đầu tư xây dựng làm cơ sở triển khai khởi công từ đây đến cuối năm các dự án trọng điểm như Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Khu đô thị Đại học quốc tế và làm cơ sở ký hợp đồng BT, cũng như các thủ tục để giải ngân.

Bên cạnh đó, các địa phương sớm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giao cho chủ đầu tư trong tháng 8 để triển khai công tác đấu thầu và khởi công; c ác xã, phường cần sớm lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tăng giá trị quỹ đất đối ứng để thực hiện các hợp đồng BT; c ác ban quản lý dự án công trình lớn và của các xã phường ký kết hợp đồng bồi thường và triển khai các thủ tục có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 8.

Đồng thời, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vốn FDI gắn với chuyển giao công nghệ, kết nối cung ứng; thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để phát triển kinh tế tư nhân.