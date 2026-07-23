Xác định 'đầu kéo' TP.HCM đạt tăng trưởng 2 con số

Đầu tư được các chuyên gia xác định là động lực cốt lõi để TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 23/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đã có những khuyến nghị hành động trong nửa cuối năm, nhằm giúp TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị

Ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), cho rằng để đạt được mục tiêu này, TP.HCM cần ưu tiên một số động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo quan điểm của ITPC, đầu tư là một trong 3 động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, cùng với tiêu dùng và xuất khẩu. Vì vậy, ông Hoàng cho rằng công tác xúc tiến đầu tư chỉ thực sự hiệu quả khi được triển khai đồng bộ, từ cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị dự án, xác định nhà đầu tư mục tiêu đến hỗ trợ triển khai và theo dõi sau xúc tiến.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC). Ảnh: Nguyên Nguyên.

Theo khuyến nghị của ITPC, trước mắt, thành phố cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận; hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và thúc đẩy nguồn vốn đã cam kết sớm được giải ngân, đưa vào nền kinh tế. Đối với thu hút đầu tư mới, TP.HCM cần lựa chọn có trọng tâm, ưu tiên nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị; các dự án có giá trị gia tăng cao, khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tạo động lực tăng trưởng mới.

Song song với hoạt động xúc tiến đầu tư, TP.HCM cần tập trung mở rộng thị trường cho doanh nghiệp thông qua xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Đồng thời, ITPC kiến nghị TP.HCM tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố, lãnh đạo ITPC cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư và thị trường; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, kết nối giao thương, cung cấp thông tin thị trường, tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn; qua đó góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho TP.HCM.

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, ITPC đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước thông qua việc tổ chức cho doanh nghiệp thành phố tham gia các sự kiện xúc tiến với các địa phương khác, đặc biệt là những địa phương có ký kết hợp tác với TP.HCM như Nghệ An, Đắk Lắk, Đà Nẵng; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Kiến nghị điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án hiệu quả

Dưới góc độ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM, cho hay để TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay, xét ở góc độ tổng cầu, động lực tăng trưởng quan trọng nhất vẫn là vốn đầu tư. Trong khi đó, ở góc độ tổng cung, động lực tăng trưởng quan trọng nhất là khu vực thương mại - dịch vụ.

Bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), trình bày các khuyến nghị giúp TP.HCM đạt tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Đại diện HIDS cũng nhấn mạnh TP.HCM cần đáp ứng các điều kiện cốt lõi để đầu tư công thực sự trở thành “đầu kéo” của nền kinh tế. Các điều kiện bao gồm thể chế và cơ chế chính sách đặc thù, phân cấp mạnh mẽ; giải ngân nhanh, hiệu quả cao và chống lãng phí; nguồn lực tài chính bền vững và đa dạng; năng lực thực thi và quản trị dự án; và đầu tư công có sức tác động lan tỏa kinh tế - xã hội rõ nét.

Trong đó, đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, bà Vân khuyến nghị TP.HCM cần tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án hiệu quả; thẩm định dự án thực chất; tập trung vào lĩnh vực trọng tâm như hạ tầng giao thông, cách giảm chi phí logistics, đô thị thông minh, năng lượng sạch, nhân lực chất lượng cao trong ngành giáo dục - y tế.

Còn về nguồn lực tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiến nghị TP.HCM huy động vốn xã hội hóa, quản trị tài chính công tốt; cùng với đó là hợp tác vùng bằng cách kết nối tam giác Thủ Thiêm - Long Thành - Cái Mép, tạo chuỗi giá trị logistics, công nghiệp cao.