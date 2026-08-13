Lãi vay ngân hàng giảm đồng loạt sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Hàng loạt ngân hàng đã thông báo giảm lãi vay, tung gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô hàng trăm nghìn tỷ cho doanh nghiệp, người dân, tạo động lực cho kinh tế tăng trưởng.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, một loạt ngân hàng thương mại đã thông báo điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

Lãi vay giảm đồng loạt

Agribank cho biết đang triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ kéo dài từ nay đến năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế.

Tương tự, BIDV cũng tung gói 50.000 tỷ cho vay ưu đãi từ tháng 8 đến hết năm hoặc khi giải ngân hết gói. Doanh nghiệp vay phục vụ sản xuất, kinh doanh được hưởng lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn tại ngân hàng.

VietinBank cũng triển khai gói tín dụng 50.000 tỷ, áp dụng đến hết năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với mức thông thường cùng kỳ hạn. Với khoản vay trung và dài hạn, thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi có thể lên tới 12 tháng.

Ở khối ngân hàng tư nhân, BVBank triển khai gói tín dụng 2.500 tỷ từ ngày 12/8, với lãi suất sau ưu đãi từ 9,7%/năm. Gói vay tập trung vào doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, chế biến - chế tạo, dự án xanh, kinh tế số, AI và công nghiệp bán dẫn.

NamABank cũng giảm lãi suất từ ngày 12/8. Khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh, nông nghiệp được giảm 0,5-0,7% lãi suất; vay mua nhà, tiêu dùng được giảm 0,1-0,3%/năm. Đồng thời dành tổng hạn mức 25.000 tỷ đồng cho các gói tín dụng ưu đãi lĩnh vực trọng điểm, với lãi suất thấp hơn 1-1,8%/năm so với biểu niêm yết.

Trong khi đó, NCB là ngân hàng thương mại đầu tiên thông báo giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước. Nhà băng này hiện giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với khách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi từ 8,49%/năm, áp dụng cho các khoản vay cầm cố, sản xuất kinh doanh, mua nhà và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, NCB giảm 0,5%/năm ở tất cả kỳ hạn, đưa lãi suất ngắn hạn xuống từ 10%/năm trong 3 tháng đầu. Doanh nghiệp lớn hoạt động theo chuỗi, hệ sinh thái cũng được giảm 0,5%/năm, với lãi suất từ 10,45%/năm.

Giảm lãi vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Động thái giảm lãi vay của nhiều ngân hàng diễn ra ngay sau chỉ đạo của NHNN về việc các tổ chức tín dụng cần chủ động tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực để triển khai các chương trình tín dụng phù hợp, trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của NHNN, lãi suất ưu đãi phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng trong từng thời kỳ. Các ngân hàng cũng được khuyến khích miễn, giảm phí dịch vụ phù hợp với quy định và năng lực.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện hưởng nhiều chương trình ưu đãi, ngân hàng có thể kết hợp một hoặc nhiều chính sách để hỗ trợ, tùy nhu cầu và khả năng nguồn lực. Các chương trình được yêu cầu xây dựng và công bố triển khai từ tháng 8.

Dòng vốn rẻ đang hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Nam Khánh.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 10/8 về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng suất để tạo dư địa giảm thực chất lãi suất cho vay, đồng thời minh bạch các loại phí để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn.

Tại Hội nghị thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp vào giữa tháng 7, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết điều hành lãi suất thời gian qua "tương đối vất vả" do nhu cầu vốn của nền kinh tế lớn trong khi khả năng huy động còn hạn chế. Khi nhu cầu tín dụng tăng nhanh, lãi suất huy động đầu vào chịu áp lực, kéo theo chi phí vốn đầu ra tăng.

Để hạn chế áp lực này, NHNN đang kiểm soát cạnh tranh lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng nhằm giữ mặt bằng cho vay ở mức hợp lý. Cơ quan quản lý tiền tệ cũng phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương án huy động thêm nguồn lực từ nước ngoài, đồng thời xem xét mở rộng đối tượng được vay ngoại tệ, trong đó có doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ đầu tư.

Trong báo cáo phân tích mới đây, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán ACBS cũng như VNDirect đều đánh giá dư địa giảm mạnh mặt bằng lãi suất trong quý III là không lớn khi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh bước vào cao điểm.

Công ty Chứng khoán KBSV cho rằng lãi suất huy động có thể giảm nhẹ từ đầu quý IV nếu giá dầu hạ nhiệt, tỷ giá ổn định và NHNN có thêm dư địa hỗ trợ thanh khoản. Tuy nhiên, lãi vay có thể giảm với độ trễ nhất định do ngân hàng cần thời gian hấp thụ chi phí vốn đầu vào đã tăng trước đó.

Nếu xu hướng giảm xuất hiện, mức giảm nhiều khả năng tập trung ở các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, xuất khẩu, hạ tầng và các ngành tạo động lực tăng trưởng.

Theo báo cáo của NHNN, đến ngày 31/7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng , tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ doanh nghiệp đạt hơn 10,7 triệu tỷ đồng , chiếm 53,4% tổng dư nợ. Dư nợ của doanh nghiệp tư nhân đạt hơn 9,3 triệu tỷ đồng , trong khi dư nợ của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay đạt hơn 4 triệu tỷ đồng .