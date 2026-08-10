NHNN yêu cầu giảm ít nhất 1% lãi vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại bố trí nguồn lực, từ tháng 8 triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản gửi các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tại các khu vực về việc triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

NHNN nêu rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu lớn về nguồn lực, vì thế hệ thống ngân hàng cần tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất cho vay và điều kiện tiếp cận tín dụng cho tất cả thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trên cơ sở đó, NHNN đề nghị các ngân hàng chủ động tiết giảm chi phí, cân đối, bố trí nguồn lực để xây dựng và triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp.

“Trong đó, ưu tiên xây dựng và triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa”, NHNN nêu rõ.

Theo đó, chương trình hướng dòng vốn tới khách hàng vay vốn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như: nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật…

Lãi suất cho vay ưu đãi sẽ thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi của nhiều chương trình, gói tín dụng mà ngân hàng đang triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để thực hiện hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và điều kiện, năng lực của ngân hàng.

Với các nhiệm vụ này, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố thực hiện từ tháng 8.

Việc xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng và phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc chương trình tín dụng, ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định hiện hành.

NHNN cũng đề nghị các ngân hàng thương mại Nhà nước phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bố trí nguồn lực để triển khai chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, NHNN khuyến khích các ngân hàng thương mại khác hưởng ứng tham gia, chủ động xây dựng chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp cho khách hàng vay vốn, tùy thuộc điều kiện, khả năng nguồn lực của ngân hàng, góp phần đóng góp tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Các ngân hàng thương mại cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông đối với các chương trình, sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện công bố lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, bảo đảm thông tin công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình tiếp cận vốn vay.

Đối với NHNN chi nhánh tại các khu vực, nhà điều hành yêu cầu chi nhánh tại các khu vực chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện của các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành xem xét xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thực hiện chương trình tín dụng; kịp thời báo cáo Thống đốc những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.