Ngân hàng đầu tiên giảm lãi vay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

NCB vừa ra thông báo giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 10/8.

NCB thông báo giảm 0,5% lãi suất cho vay trên mọi phân khúc. Ảnh: NCB.

Trong thông báo mới, Ngân hàng Quốc dân - NCB (HoSE: NVB) cho biết đã áp dụng giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 10/8.

Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi mới được NCB áp dụng cho nhiều nhu cầu vay như cầm cố, sản xuất - kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Lãi suất sau điều chỉnh chỉ từ 8,49%/năm, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính và tạo thêm dư địa để khách hàng thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được áp dụng mức giảm lãi suất đồng loạt 0,5%/năm cho tất cả kỳ hạn vay. Lãi suất ngắn hạn từ 10%/năm trong 3 tháng đầu, là mức cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại trên thị trường.

NCB cho biết sẽ ưu tiên tài trợ vốn theo lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Với các doanh nghiệp có quy mô lớn, vận hành theo chuỗi/hệ sinh thái, NCB cũng áp dụng giảm 0,5%/năm lãi suất, với mức thấp nhất từ 10,45%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.

Đáng chú ý, NCB là ngân hàng thương mại đầu tiên phát đi thông báo giảm lãi vay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước đó, ngày 10/8, nhà điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tại các khu vực về việc triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

NHNN chỉ đạo các ngân hàng chủ động tiết giảm chi phí, cân đối, bố trí nguồn lực để xây dựng và triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp.

Chương trình sẽ hướng dòng vốn tới khách hàng vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như: nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật…

Lãi suất cho vay ưu đãi sẽ thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi của nhiều chương trình, gói tín dụng mà ngân hàng đang triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để thực hiện hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và điều kiện, năng lực của ngân hàng.

Với các nhiệm vụ này, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố thực hiện từ tháng 8.

NHNN cũng đề nghị các ngân hàng thương mại Nhà nước phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bố trí nguồn lực để triển khai chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, NHNN khuyến khích các ngân hàng thương mại khác hưởng ứng tham gia, chủ động xây dựng chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp cho khách hàng vay vốn, tùy thuộc điều kiện, khả năng nguồn lực của ngân hàng.