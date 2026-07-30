Lãi suất qua đêm giảm về 1,3%/năm

Lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng phiên hôm qua đã giảm về 1,3%/năm trong khi các kỳ hạn từ 1 tháng trở đi vẫn ở mức gần 7%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã giảm về mốc 1,3%/năm, mức thấp nhất kể từ đầu năm. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), ngày 29/7, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND đã giảm mạnh tới 0,9 điểm % ở kỳ hạn qua đêm, xuống chỉ còn 1,3%/năm.

Đáng chú ý, đây là mức lãi suất bình quân, nên trên thực tế, đã có những giao dịch cho vay qua đêm giữa các ngân hàng ghi nhận mức lãi suất thấp hơn con số này.

Đây cũng là mức lãi suất qua đêm thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Theo đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm, đã lao dốc mạnh trong hơn hai tuần qua. Từ mức khoảng 13%/năm vào cuối tháng trước, giảm xuống 6-6,5%/năm vào đầu tháng này, và tiếp tục lùi về vùng trên 2%/năm vào đầu tuần này.

Cũng trong ngày 29/7, ở các kỳ hạn cho vay 1 tuần, 2 tuần, mức lãi suất giao dịch giữa các nhà băng vẫn tăng nhẹ 0,05-0,4 điểm %, lên mức 4,6%/năm và 5,7%/năm. Kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 6,9%/năm.

Trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 42 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 63 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm. Trong đó, có 4.249 tỷ đồng trúng thầu ở cả 3 kỳ hạn. Ngược lại, có 3.966 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 284 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Quy mô lưu hành trên kênh cầm cố đã giảm chỉ còn trên 144.000 tỷ đồng .

Theo nhóm phân tích từ Công ty chứng khoán ACBS, tính đến ngày 10/7, tăng trưởng tín dụng đạt 7,91% so với đầu năm, vượt trội so với mức tăng trưởng huy động (+6,07%), đẩy khoảng trống thanh khoản của hệ thống lên tới khoảng 2,7 triệu tỷ đồng .

Các chuyên gia Công ty Chứng khoán MBS thì cho rằng chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng sẽ chưa thể cải thiện trong ngắn hạn.

Một mặt, các ngân hàng cần tăng huy động để thu hẹp chênh lệch giữa tín dụng và nguồn vốn, giảm áp lực thanh khoản và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Mặt khác, việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên chi phí vốn, từ đó gây sức ép lên NIM (biên lãi ròng).