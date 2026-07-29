Chênh lệch lãi suất tiền gửi online - tại quầy lên tới hơn 3%/năm

Gửi tiết kiệm online trở thành "vũ khí" cạnh tranh của nhiều ngân hàng khi lãi suất cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy. Có nơi, khoảng cách lên tới gần 3%/năm, tạo khác biệt lớn.

Khảo sát biểu lãi suất tại các ngân hàng cho thấy khách hàng gửi tiết kiệm online đang được hưởng lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tại quầy, có nơi chênh lệch lên tới 3%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Trong bối cảnh lãi suất huy động ngành ngân hàng đang chịu nhiều sức ép, chênh lệch giữa lãi suất gửi tiết kiệm hình thức trực tuyến (online) và tại quầy đang được nhiều ngân hàng duy trì ở mức cao, đặc biệt với các kỳ ngắn và trung hạn.

Khảo sát tại hơn 10 ngân hàng thương mại quy mô lớn cho thấy nếu chọn gửi tiền trên kênh online, người gửi có thể nhận được mức lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tại quầy. Thậm chí, ở một số nhà băng, mức chênh lệch này lên tới hơn 3%.

Chênh lệch lãi suất lớn nhất ở kỳ hạn ngắn

Cụ thể, ở nhóm kỳ hạn 1-3 tháng, gửi tiền online mang lại lợi thế rõ rệt so với gửi tại quầy. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đang niêm yết lãi suất tiền gửi online kỳ hạn này lên tới 4,75%/năm, tức kịch trần Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép. Trong khi nếu chọn gửi tại quầy, các ngân hàng chỉ chấp nhận chi trả mức lãi suất dao động 2,1-2,9%/năm.

Theo đó, chênh lệch giữa 2 hình thức gửi tiền này hiện phổ biến ở mức 1,85-2,65%. Riêng BIDV, Vietcombank và VietinBank có mức chênh lên tới 2,35-2,65%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, khoảng cách cũng khá đáng kể nhưng không đồng đều. Techcombank trả mức lãi suất 4,35-4,65%/năm khi khách hàng gửi tiền online, cao hơn khoảng 0,1-0,7% so với gửi tại quầy.

MB và HDBank cũng áp dụng mức chênh lệch 0,5-0,8% với 2 kênh gửi tiền online và tại quầy.

Đáng chú ý, thị trường vẫn ghi nhận một số ngân hàng gần như không tạo khác biệt giữa hai kênh gửi ở kỳ hạn này. VPBank, ACB, OCB, Sacombank và VIB niêm yết mức lãi suất gần tương đương hoặc bằng nhau giữa gửi online và tại quầy.

Nếu chỉ gửi tiền dưới 3 tháng, lựa chọn ngân hàng có chính sách ưu đãi cho kênh online có thể giúp gia tăng đáng kể lợi suất mà không thay đổi số tiền hay kỳ hạn gửi.

Chênh lệch lãi suất giữa hình gửi tiết kiệm online và tại quầy của các ngân hàng. Ảnh: Hồng Nhung.

Ở kỳ hạn 6 tháng - một trong những kỳ hạn được nhiều người gửi lựa chọn nhất - lợi thế của kênh gửi tiền online vẫn được duy trì.

Các ngân hàng quốc doanh hiện đồng loạt niêm yết lãi suất tiền gửi online kỳ hạn này ở 6,6%/năm, trong khi gửi tại quầy chỉ được hưởng mức lãi 3,5-4%/năm, tức chênh lệch lên tới 2,6-3,1%, thuộc nhóm lớn nhất thị trường.

Trong khối ngân hàng tư nhân, mức chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể. Techcombank áp dụng mức lãi suất 6,55%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng và lãi suất 5,95%/năm nếu gửi tại quầy; tương tự, tại VPBank các mức lãi suất này lần lượt là 6%/năm với online so với 5,8%/năm gửi tại quầy; MB là 5,8%/năm nếu gửi online so với 4,6%/năm gửi tại quầy; SHB là 6,2%/năm so với 5,8%/năm và Sacombank là 6,4%/năm so với 6,2%/năm.

Trong khi đó, VIB giữ nguyên mức lãi suất 5,7%/năm cho cả hai hình thức gửi tiền của khách hàng, trong khi ACB chỉ niêm yết chênh lệch khoảng 0,4%.

Kỳ hạn dài: Chênh lệch không quá lớn

Tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, bức tranh có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều ngân hàng vẫn duy trì ưu đãi cho kênh tiền gửi online nhưng mức chênh không còn quá lớn như các kỳ hạn ngắn.

VIB có ưu thế khi chấp nhận trả lãi suất tới 7%/năm cho cả khách hàng gửi tiền online và tại quầy. OCB cũng thuộc nhóm lãi suất cao khi chấp nhận chi trả 6,9%/năm cho tiền gửi online và 6,7-6,8%/năm khi gửi tại quầy. Sacombank hiện niêm yết lãi suất 6,6-6,9%/năm với tiền gửi online, cao hơn không đáng kể so với mức 5,9-6,7% tại quầy.

Các mức chênh lệch này tại Techcombank hiện vào khoảng 0,6%, với lãi suất gửi online đạt 6,75%/năm.

Trong khi đó, 4 ngân hàng quốc doanh hiện áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho các khoản tiền gửi online ở kỳ hạn này, nhưng chỉ trả lãi 5,9-6%/năm nếu khách gửi tại quầy.

Có tiền nên gửi online hay tại quầy?

Khảo sát cho thấy gửi tiết kiệm online đang mang lại lợi thế rõ rệt về lãi suất, đặc biệt tại các ngân hàng quốc doanh và ở các kỳ hạn ngắn. Đây là xu hướng đã được duy trì nhiều năm khi các ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tiết giảm chi phí vận hành và nhân sự tại quầy để chia sẻ một phần lợi ích cho khách hàng.

Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất không phải là yếu tố xem xét duy nhất mà còn phải xét thêm đến đối tượng gửi tiền.

Với người đã quen sử dụng ứng dụng ngân hàng số, gửi online gần như là lựa chọn tối ưu, đặc biệt tại nhóm ngân hàng quy mô lớn, nơi chênh lệch lãi suất có thể lên tới hơn 3%.

Tuy nhiên, với những khách hàng vẫn ưu tiên giao dịch trực tiếp tại quầy vì thói quen hoặc nhu cầu tư vấn chi tiết hơn thì có thể cân nhắc lựa chọn các ngân hàng có chính sách lãi suất "công bằng" giữa hai kênh online và tại quầy như VIB, OCB, MSB, Sacombank hay SHB.

Ngoài ra, việc lựa chọn ngân hàng gửi tiền không nên chỉ dừng ở việc so sánh một kỳ hạn đơn lẻ. Lãi suất huy động một ngân hàng có thể dẫn đầu ở kỳ hạn ngắn nhưng lại kém cạnh tranh ở kỳ hạn dài, trong khi một số ngân hàng khác lại thể hiện sự ổn định xuyên suốt các kỳ hạn. Người gửi tiết kiệm nên xác định rõ mục tiêu tài chính là muốn gửi ngắn hạn để linh hoạt dòng tiền hay gửi dài hạn để tối đa hóa lợi suất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong bối cảnh hiện nay, việc theo dõi sát biểu lãi suất và tận dụng tối đa kênh gửi online tại các ngân hàng có chênh lệch lớn sẽ giúp người gửi tiết kiệm bảo toàn và gia tăng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của mình.