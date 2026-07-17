Xuất hiện mức lãi suất 8%/năm khi gửi tiền 6 tháng

Một nhà băng ưu đãi lãi suất 8%/năm cho tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng nếu giá trị đáp ứng đủ quy định. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất trên thị trường ở cùng kỳ hạn.

Với số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng trở lên, người gửi tiền có thể nhận về khoảng 4 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn 6 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online), trong đó mức lãi suất cao nhất lên tới 8%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất thị trường ở cùng kỳ hạn trong nhóm các ngân hàng lớn.

Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải gửi tiết kiệm online với số tiền từ 100 triệu đồng, lựa chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ và sử dụng voucher ưu đãi có sẵn trên ứng dụng số của MB. Mỗi voucher chỉ được sử dụng một lần.

So với biểu lãi suất niêm yết áp dụng với giá trị tiền gửi thông thường của MB, mức ưu đãi này cao hơn 2,2 điểm %. Như vậy, tạm tính với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 6 tháng, khách hàng có thể nhận khoảng 4 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn.

Không chỉ áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng, MB cũng triển khai ưu đãi lãi suất đối với các khoản tiền gửi online kỳ hạn 1-5 tháng, với mức cao nhất 4,75%/năm, cao hơn 0,05-0,75 điểm % so với biểu lãi suất online thông thường.

Đối với các khoản tiền gửi không thuộc chương trình ưu đãi, MB hiện niêm yết lãi suất 5,8%/năm cho kỳ hạn 7-11 tháng, 6,35%/năm đối với kỳ hạn 12-18 tháng và cao nhất 7%/năm cho các kỳ hạn 24-60 tháng.

Khảo sát biểu lãi suất tiền gửi online của các ngân hàng công bố ngày 17/7 cho thấy ở nhóm kỳ hạn ngắn 1-5 tháng, mức lãi suất cao nhất đang bằng trần quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,75%/năm. Nhiều ngân hàng áp dụng mức này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, BacABank, BaoVietBank, BVBank, MB, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, TPBank và VCBNeo.

Ở kỳ hạn 6 tháng, ngoài chương trình ưu đãi 8%/năm của MB, một số ngân hàng cũng đang niêm yết mức lãi suất cạnh tranh như ACB 7,1%/năm, BacABank 7,05%/năm, MBV và VCBNeo cùng 7%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng loạt áp dụng mức 6,6%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất cao nhất tiếp tục thuộc về nhóm ngân hàng thương mại tư nhân. ACB đang niêm yết 7,3%/năm, Saigonbank 7,2%/năm, BacABank 7,1%/năm. Các ngân hàng MBV, VCBNeo, PGBank và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì 6,8%/năm. Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất trong khoảng 6-6,9%/năm.