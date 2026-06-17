Gửi tiền 3 tháng vào đâu lãi cao nhất?

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức thấp, nhiều ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng lên tới 4,75%/năm, là mức trần mà NHNN cho phép.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đang chạm trần NHNN cho phép tại nhiều nhà băng. Ảnh: Nam Khánh.

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến (online) tại các ngân hàng thương mại cho thấy đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân hiện dao động trong khoảng 1,9% đến 4,75%/năm.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường là 4,75%/năm, tương đương mức trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, một loạt ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất tối đa với kỳ hạn 3 tháng này gồm ACB, Bảo Việt Bank, BVBank, MBV, MSB, NamABank, NCB, OCB, PGBank, PVComBank, SaigonBank, TPBank, VCBNEO, VietABank.

Đáng chú ý, 4 ngân hàng có vốn Nhà nước cũng nằm trong nhóm chấp nhận chi trả mức lãi suất cao nhất thị trường cho kỳ hạn này. Hiện cả BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank cùng áp dụng lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn gửi tiền 3 tháng.

Bám sát phía sau là Eximbank, MB, Vikki Bank với mức lãi suất 4,7%/năm. Trong khi đó, LPBank, Techcombank, VPBank là ngân hàng áp dụng mức 4,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn ngắn này.

Người gửi sẽ nhận lãi suất thấp hơn nếu gửi tiền vào các ngân hàng VietBank (4,6%/năm); BacABank (4,55%/năm); Sacombank (4,5%/năm); hay HDBank (4,3%/năm).

Ngoài ra, KienlongBank đang trả mức lãi suất 4,2%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, trong khi ABBank cũng chỉ trả mức 4%/năm; VIB trả 4,35%/năm; còn GPBank chỉ đưa ra mức lãi suất 3,7%/năm.

Ngân hàng có biểu lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn thấp nhất thị trường hiện nay là SCB khi chỉ chấp nhận chi trả mức khiêm tốn ở 1,9%/năm.

Với chênh lệch lên tới 2,85 điểm % giữa ngân hàng trả lãi cao nhất và thấp nhất, việc lựa chọn ngân hàng gửi tiền đang trở thành yếu tố quan trọng giúp người gửi tiết kiệm tối ưu hóa lợi nhuận cho các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn.

Ví dụ với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng trong 3 tháng, mức chênh lệch lãi suất này có thể tạo ra sự khác biệt lên tới hàng triệu đồng tiền lãi giữa các ngân hàng.