Lãi suất tiết kiệm tại Big 4 cao nhất một năm

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đưa nhiều kỳ hạn lên vùng cao nhất trong một năm qua.

Đối chiếu mức lãi suất huy động gửi trực tuyến (online) ở các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng hiện nay với cùng kỳ năm trước (31/3/2025) cho thấy mặt bằng lãi suất đã bật tăng rõ rệt trên toàn hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng quốc doanh "nhảy vào" cuộc đua hút vốn

Đáng chú ý, nhóm Big 4 (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) - các ngân hàng quốc doanh cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, ở kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, Vietcombank đã tăng 2,6 điểm % sau một năm, lên 4,5%/năm. BIDV và VietinBank cùng tăng 2,45 điểm %, chạm mức trần 4,75%/năm, trong khi Agribank tăng 1,75 điểm % lên 4,75%/năm. Đây đều là mức tăng rất mạnh so với mặt bằng chung của đầu năm ngoái.

Tại kỳ hạn 6 tháng, nhóm Big 4 tiếp tục dẫn đầu về mức tăng. BIDV và Agribank cùng ghi nhận mức tăng 3,3 điểm %, đưa lãi suất lần lượt lên 6,6%/năm và 7%/năm. Vietcombank và VietinBank cũng tăng lần lượt 2,6 và 2,2 điểm %, hiện cùng niêm yết mức 5,5%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank và BIDV là hai ngân hàng có mức tăng mạnh nhất, lần lượt tăng 2,3% và 2,1%, lên 7%/năm và 6,8%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và VietinBank có mức tăng khiêm tốn hơn, lần lượt 1,3% và 1,2% để cùng niêm yết chung tại mức 5,9%/năm.

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI ONLINE TẠI NHÓM BIG 4 LÊN CAO NHẤT 1 NĂM QUA Ngân hàng Kỳ hạn 3 tháng Kỳ hạn 6 tháng Kỳ hạn 12 tháng Vietcombank 4,5% 5,5% 5,9% BIDV 4,75% 6,6% 6,8% VietinBank 4,75% 5,5% 5,9% Agribank 4,75% 7% 7%

Không chỉ nhóm Big 4, các ngân hàng thương mại tư nhân cũng ghi nhận xu hướng tăng lãi suất rõ rệt. Ở kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng có mức tăng trên 1%/năm như SeABank (+1,5%), Techcombank (+1,2%), PVcomBank, Sacombank, ACB và Saigonbank (cùng tăng 1,15%).

Một điểm đáng chú ý là nếu như cách đây một năm, chưa có ngân hàng nào niêm yết mức lãi suất trần 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng (cũng như nhóm kỳ hạn ngắn 1-5 tháng), thì hiện nay phần lớn ngân hàng đã đồng loạt áp dụng mức trần này.

Ở kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng có mức tăng trên 2%/năm có thể kể đến như LPBank, ACB, PGBank và BacABank. Trong khi đó, tại kỳ hạn 12 tháng, LPBank nổi bật với mức tăng khoảng 2%/năm, đưa lãi suất lên 7,4%/năm. Ngoài ra PGBank, BacABank, OCB, MBV cũng đã tăng lãi suất 1,7-1,8 điểm % so với cùng thời điểm của năm ngoái.

Xuất hiện mức lãi suất đặc biệt 10%/năm

Song song với việc tăng lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng còn triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất hoặc áp dụng mức lãi suất đặc biệt nhằm thu hút dòng tiền lớn.

Đơn cử, PVcomBank áp dụng mức lãi suất đặc biệt 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng , tăng 1 điểm % so với trước đó. Cake by VPBank đang áp dụng lãi suất 7,7-7,9%/năm cho các kỳ hạn 6-36 tháng, đồng thời triển khai chương trình cộng thêm tới 1,1%/năm trong tháng 3, đưa lãi suất thực nhận vượt 9%/năm.

MSB công bố mức lãi suất 9%/năm cho khách hàng mở mới hoặc sổ tiết kiệm tự động gia hạn, áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng . Vikki Bank niêm yết mức 8,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng .

Ngoài ra, SeABank triển khai chương trình ưu đãi đến ngày 8/4, cho phép khách hàng gửi từ 50 triệu đồng kỳ hạn từ 6 tháng trở lên hưởng lãi suất tối đa 8,3%/năm. Tại Sacombank, các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng có lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6-18 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng; với số tiền từ 2 tỷ đồng , lãi suất có thể lên tới 7,6%/năm. VPBank cũng áp dụng mức 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến ngày 24/3, huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 0,44%, thấp hơn đáng kể so với mức 1,23% cùng kỳ năm trước, trong khi tổng phương tiện thanh toán tăng 1,04% (so với 1,89% cùng kỳ 2025).

Một điểm đáng lưu ý là diễn biến huy động vốn đang chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tính đến ngày 24/3, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, thấp hơn mức 2,28% cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, cuối năm 2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt hơn 18,4 triệu tỷ đồng . Như vậy, mức tăng trưởng 2,15% trong 3 tháng đầu năm tương đương dư nợ tín dụng được giải ngân ròng ra nền kinh tế giai đoạn này đạt xấp xỉ 396.000 tỷ đồng .

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 15%, thấp hơn mức tăng 19,1% của năm 2025. Tuy nhiên, nhà điều hành cũng nhấn mạnh chỉ tiêu này sẽ được điều hành linh hoạt theo tình hình thực tế, trong đó ưu tiên tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt rủi ro nhằm ổn định vĩ mô.

Mức tăng trưởng kể trên tương đương với việc ngành ngân hàng sẽ giải ngân cho vay ròng ra nền kinh tế khoảng 2,76 triệu tỷ đồng năm nay.